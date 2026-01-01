LiteLLM은 모든 LLM에 동일한 OpenAI 호환 API를 제공하여, 애플리케이션이 코드 변경 없이 OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock 및 100개 이상의 다른 공급자 간에 전환할 수 있도록 하는 오픈 소스 AI 게이트웨이입니다. 단일 관리 인터페이스에서 로드 밸런싱, 자동 장애 조치, 가상 API 키 관리, 지출 추적 및 속도 제한을 처리합니다.

LiteLLM을 자체 호스팅하면 API 키와 사용량 데이터가 자체 인프라 내에 유지되며, 공유 프록시 서비스의 스로틀링 및 속도 제한을 없애고, 팀에 모든 LLM 사용을 위한 중앙 제어 평면을 제공합니다. 이는 AI 비용 및 규정 준수를 대규모로 관리하는 조직에 필수적입니다.