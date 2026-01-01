LiteLLM 원클릭 설치 배포.
모든 공급업체로부터 100개 이상의 LLM에 OpenAI 호환 API 액세스를 제공하는 통합 AI 게이트웨이.
LiteLLM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LiteLLM 활용으로 만들 수 있는 것
LiteLLM은 모든 LLM에 동일한 OpenAI 호환 API를 제공하여, 애플리케이션이 코드 변경 없이 OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock 및 100개 이상의 다른 공급자 간에 전환할 수 있도록 하는 오픈 소스 AI 게이트웨이입니다. 단일 관리 인터페이스에서 로드 밸런싱, 자동 장애 조치, 가상 API 키 관리, 지출 추적 및 속도 제한을 처리합니다.
LiteLLM을 자체 호스팅하면 API 키와 사용량 데이터가 자체 인프라 내에 유지되며, 공유 프록시 서비스의 스로틀링 및 속도 제한을 없애고, 팀에 모든 LLM 사용을 위한 중앙 제어 평면을 제공합니다. 이는 AI 비용 및 규정 준수를 대규모로 관리하는 조직에 필수적입니다.
LiteLLM의 주요 특징
100개 이상의 LLM 제공업체
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock 및 수십 가지 이상의 다른 서비스들을 단일 통합 API 엔드포인트를 통해 액세스할 수 있습니다.
로드 밸런싱 & 페일오버
여러 공급자에게 요청을 분산하고, 공급자를 사용할 수 없을 때 자동으로 백업으로 페일오버합니다.
지출 추적 & 예산
LLM 비용을 실시간으로 모니터링하고 사용자별 또는 팀별 예산 제한을 설정하여 과도한 API 지출을 방지하세요.
가상 키 관리
세분화된 접근 제어 및 사용량 추적 기능을 통해 팀 및 애플리케이션에 범위가 지정된 가상 API 키를 발급합니다.
고급 라우팅
비용, 지연 시간 또는 사용자 지정 규칙에 따라 요청을 라우팅하여 각 요청 유형에 항상 최적의 모델을 사용합니다.
Hostinger에서 LiteLLM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.