Checkmate는 단일 웹 기반 대시보드에서 서버 및 서비스의 가동 시간, 성능 및 상태를 추적하는 오픈 소스 서버 모니터링 애플리케이션입니다. 구성 가능한 상태 검사, 실시간 알림, 과거 추세 분석, Google PageSpeed Insights 통합 및 Docker 컨테이너 모니터링을 유료 SaaS 모니터링 서비스에 의존하지 않고도 제공합니다.

전용 VPS에 Checkmate를 배포하면 모니터링 인프라를 모니터링 대상 시스템과 독립적으로 유지하여, 단일 장애로 인해 애플리케이션과 이를 감지하는 기능이 모두 중단되는 것을 방지합니다.