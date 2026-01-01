Checkmate 원클릭 설치 배포.
실시간으로 가동 시간, 성능 및 인프라 상태를 추적하기 위한 오픈 소스 서버 모니터링 플랫폼.
Checkmate용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Checkmate 활용으로 만들 수 있는 것
Checkmate는 단일 웹 기반 대시보드에서 서버 및 서비스의 가동 시간, 성능 및 상태를 추적하는 오픈 소스 서버 모니터링 애플리케이션입니다. 구성 가능한 상태 검사, 실시간 알림, 과거 추세 분석, Google PageSpeed Insights 통합 및 Docker 컨테이너 모니터링을 유료 SaaS 모니터링 서비스에 의존하지 않고도 제공합니다.
전용 VPS에 Checkmate를 배포하면 모니터링 인프라를 모니터링 대상 시스템과 독립적으로 유지하여, 단일 장애로 인해 애플리케이션과 이를 감지하는 기능이 모두 중단되는 것을 방지합니다.
Checkmate의 주요 특징
실시간 업타임 모니터링
서버와 서비스를 지속적으로 확인하여 사용자들이 불평하기 시작한 후가 아니라 문제가 발생한 순간을 알 수 있도록 합니다.
이메일 다운타임 알림
서비스가 중단되거나 복구될 때 즉시 알림을 보내어, 수동 대시보드 확인 없이 팀에 정보를 제공합니다.
PageSpeed 통합
Google PageSpeed Insights 지표를 가동 시간 데이터와 함께 가져와 가용성과 사용자 대면 성능을 한 곳에서 모두 추적할 수 있습니다.
Docker 컨테이너 모니터링
Docker 소켓 액세스를 통해 컨테이너화된 애플리케이션을 모니터링하여 호스트 수준 및 컨테이너 수준의 상태를 동시에 파악할 수 있도록 합니다.
역사적 추세 분석
시간 경과에 따른 가동 시간 기록을 저장하여 반복되는 중단을 식별하고, SLA 규정 준수를 측정하며, 인프라 투자를 정당화할 수 있습니다.
Hostinger에서 Checkmate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.