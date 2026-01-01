Unmanic 원클릭 설치
사용자가 선호하는 형식으로 파일을 자동으로 트랜스코딩하고 변환하는 자체 호스팅 미디어 라이브러리 최적화 도구입니다.
Unmanic용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Unmanic 활용으로 만들 수 있는 것
Unmanic은 파일을 자동으로 스캔하고 FFmpeg를 사용하여 일관된 형식으로 트랜스코딩하는 자체 호스팅 미디어 라이브러리 최적화 도구입니다. 파일을 수동으로 변환하거나 스크립트를 작성하는 대신, Unmanic은 라이브러리 디렉토리를 지속적으로 모니터링하고, 구성된 출력 사전 설정과 일치하지 않는 파일을 식별하여 처리 대기열에 추가합니다. 이 모든 과정은 웹 인터페이스를 통해 관리됩니다.
VPS에 Unmanic을 자체 호스팅하면 미디어 컬렉션을 위한 항상 켜져 있는 변환 파이프라인을 얻을 수 있습니다. 비디오 코덱을 표준화하거나, 파일 크기를 줄이거나, DVR 녹화물을 처리하는 경우에도 Unmanic은 데스크톱 컴퓨터를 계속 켜둘 필요 없이 백그라운드에서 작업을 처리합니다.
Unmanic의 주요 특징
자동화된 라이브러리 스캔
Unmanic은 미디어 디렉토리를 지속적으로 스캔하여, 구성된 출력 프리셋과 일치하지 않는 파일들을 처리 대기열에 추가합니다.
FFmpeg 기반 트랜스코딩
H.264, H.265, AV1, AAC를 포함하여 FFmpeg에서 지원하는 모든 형식 또는 코덱으로 비디오 및 오디오를 트랜스코딩합니다.
플러그인 시스템
광고 제거, 파일 이름 변경, 아카이브 압축 등 다양한 기능을 위한 커뮤니티 플러그인으로 Unmanic을 확장하세요.
실시간 파일 모니터
새로 생성되거나 수정된 파일은 자동으로 감지되므로 새로 추가된 미디어는 수동 개입 없이 처리 대기열에 추가됩니다.
작업 큐 관리
실시간 진행 상황, 예상 시간 및 처리 기록을 보여주는 시각적 대기열을 통해 동시 변환 작업을 관리합니다.
Hostinger에서 Unmanic을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.