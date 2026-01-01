Unmanic은 파일을 자동으로 스캔하고 FFmpeg를 사용하여 일관된 형식으로 트랜스코딩하는 자체 호스팅 미디어 라이브러리 최적화 도구입니다. 파일을 수동으로 변환하거나 스크립트를 작성하는 대신, Unmanic은 라이브러리 디렉토리를 지속적으로 모니터링하고, 구성된 출력 사전 설정과 일치하지 않는 파일을 식별하여 처리 대기열에 추가합니다. 이 모든 과정은 웹 인터페이스를 통해 관리됩니다.

VPS에 Unmanic을 자체 호스팅하면 미디어 컬렉션을 위한 항상 켜져 있는 변환 파이프라인을 얻을 수 있습니다. 비디오 코덱을 표준화하거나, 파일 크기를 줄이거나, DVR 녹화물을 처리하는 경우에도 Unmanic은 데스크톱 컴퓨터를 계속 켜둘 필요 없이 백그라운드에서 작업을 처리합니다.