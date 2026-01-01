Diun (Docker 이미지 업데이트 알리미)은 Docker 이미지를 감시하고 새 버전이 레지스트리에 게시되는 즉시 알려주는 가벼운 CLI 도구입니다. Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay 및 프라이빗 레지스트리를 지원하며, 부하 분산을 위한 지터(jitter)가 있는 구성 가능한 크론 스케줄에 따라 확인합니다.

VPS에 Diun을 자체 호스팅하면 컨테이너와 함께 지속적으로 실행되며, 자동 컨테이너 검색을 위해 Docker 소켓에 대한 모든 권한을 가집니다. Slack, Discord, 이메일, 웹훅 등 알림 라우팅을 직접 관리할 수 있으며, 이미지 메타데이터를 타사 모니터링 서비스로 보내지 않습니다.