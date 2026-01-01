원클릭 설치로 키바나 배포.
Elasticsearch를 위한 대시보드, 검색 및 관측성 도구를 갖춘 오픈 소스 데이터 시각화 및 탐색 플랫폼.
Kibana용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kibana 활용으로 만들 수 있는 것
Kibana는 Elasticsearch의 공식 웹 UI입니다. 데이터를 탐색하고, 대화형 대시보드를 구축하고, 검색 쿼리를 실행하며, Elastic Stack 배포를 운영하기 위한 세련된 플랫폼입니다. 2013년에 처음 만들어졌으며 현재 Elastic NV에서 유지 관리하고 있는 Kibana는 로그 분석 및 관찰 가능성부터 전자상거래 검색 및 보안 분석에 이르기까지 Elasticsearch를 기반으로 구축된 모든 애플리케이션을 위한 표준 시각화 계층입니다.
VPS에 Kibana를 자체 호스팅하면 데이터 및 플랫폼 팀에게 Elastic Cloud에서 흔히 발생하는 문서당 SaaS 비용 없이 완벽한 Elastic Stack 시각화 환경을 제공합니다. 이 템플릿은 단일 노드 Elasticsearch를 Kibana와 함께 번들로 제공하므로, 배포 직후 스택이 데이터를 수집하고 대시보드를 구축할 준비가 됩니다.
Kibana의 주요 특징
살펴보고 탐색하기
Discover 인터페이스로 Elasticsearch 인덱스를 탐색하세요 — 원시 문서를 쿼리하고, 필터링하고, 정렬하고, 시각화하여 실시간으로 패턴과 이상 징후를 파악하세요.
대시보드 및 시각화
팀 간에 공유할 수 있는 선 그래프, 막대 그래프, 히트맵, 지도, 테이블 및 Lens 드래그 앤 드롭 시각화를 사용하여 대화형 대시보드를 구축합니다.
검색 및 ES|QL
전체 Elasticsearch Query DSL과 ES|QL은(는) — Splunk SPL과 유사한 파이프형 쿼리 언어인 — 비개발자도 복잡한 쿼리에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
관측 가능성 도구
Elastic Agent 및 Beats에서 관측 가능성 데이터를 수집하고 분석하기 위한 내장된 로그, 메트릭, APM 및 업타임 모니터링 앱.
지도 및 지리 공간
벡터 레이어, 히트맵, 지리적 집계 기능을 갖춘 상호작용형 다중 레이어 지도를 통해 다른 차원과 함께 지리 공간 데이터를 시각화할 수 있습니다.
알림 및 보고
임계값 및 이상 감지 기반 알림을 이메일, Slack, 웹훅으로 전송하며, 예약된 PDF 및 CSV 보고서 생성 기능도 제공합니다.
Hostinger에서 Kibana을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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