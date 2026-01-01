Kibana는 Elasticsearch의 공식 웹 UI입니다. 데이터를 탐색하고, 대화형 대시보드를 구축하고, 검색 쿼리를 실행하며, Elastic Stack 배포를 운영하기 위한 세련된 플랫폼입니다. 2013년에 처음 만들어졌으며 현재 Elastic NV에서 유지 관리하고 있는 Kibana는 로그 분석 및 관찰 가능성부터 전자상거래 검색 및 보안 분석에 이르기까지 Elasticsearch를 기반으로 구축된 모든 애플리케이션을 위한 표준 시각화 계층입니다.

VPS에 Kibana를 자체 호스팅하면 데이터 및 플랫폼 팀에게 Elastic Cloud에서 흔히 발생하는 문서당 SaaS 비용 없이 완벽한 Elastic Stack 시각화 환경을 제공합니다. 이 템플릿은 단일 노드 Elasticsearch를 Kibana와 함께 번들로 제공하므로, 배포 직후 스택이 데이터를 수집하고 대시보드를 구축할 준비가 됩니다.