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소프트웨어 팀이 결함을 기록하고, 기능 요청을 관리하며, 프로젝트 워크플로우를 조율하는 데 사용하는 오픈 소스 버그 추적기입니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MantisBT 활용으로 만들 수 있는 것
MantisBT (Mantis Bug Tracker)는 PHP로 작성된 오랜 역사를 지닌 오픈 소스 이슈 트래커로, 소프트웨어 팀에서 버그를 기록하고, 기능 요청을 관리하며, 여러 프로젝트에 걸쳐 작업을 조율하는 데 사용됩니다. 사용자 정의 가능한 워크플로우, 세분화된 프로젝트별 권한, 이메일 알림을 기반으로 구축되었으며, 전체 프로젝트 관리 스위트의 불필요한 기능 없이 이슈 관리의 핵심에 집중합니다.
MantisBT를 자체 호스팅하면 보고된 결함, 첨부 파일 및 내부 논의를 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이는 버그 보고서에 재현 단계, 고객 데이터 또는 독점 코드가 포함된 조직에 필수적입니다. 이 배포는 영구적인 이슈 기록을 위해 MariaDB와 함께 제공되며, 많은 상용 이슈 트래커에서 부과하는 사용자별 라이선스 비용을 없애줍니다.
MantisBT의 주요 특징
맞춤 설정 가능한 워크플로
프로젝트별로 상태 전환, 해결 상태 및 액세스 규칙을 정의하여 추적기가 각 팀이 보고서에서 해결까지 작업을 실제로 이동하는 방식을 반영하도록 합니다.
세분화된 권한
프로젝트, 카테고리, 필드 수준의 역할 기반 접근 제어는 민감한 문제를 볼 필요가 있는 사람들에게만 보이도록 합니다.
이메일 알림
구성 가능한 이메일 규칙은 이슈 상태가 변경될 때 보고자, 담당자 및 관찰자에게 알림을 보내어, 어떠한 결함이나 기능 요청도 누락되지 않도록 보장합니다.
맞춤형 필드 및 필터
이슈에 임의의 사용자 지정 필드를 추가하고 복잡한 필터를 명명된 뷰로 저장하여 컨텍스트를 잃지 않고 수천 개의 보고서를 분류합니다.
플러그인 아키텍처
광범위한 플러그인 생태계는 MantisBT를 소스 제어 통합, 추가 인증 방법 및 보고 애드온으로 확장합니다.
REST 및 SOAP API
REST 및 SOAP 인터페이스 모두를 통해 이슈 생성을 스크립트로 작성하고, 트리아지를 자동화하며, 트래커를 CI 파이프라인 또는 외부 도구와 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 MantisBT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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