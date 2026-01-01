MantisBT (Mantis Bug Tracker)는 PHP로 작성된 오랜 역사를 지닌 오픈 소스 이슈 트래커로, 소프트웨어 팀에서 버그를 기록하고, 기능 요청을 관리하며, 여러 프로젝트에 걸쳐 작업을 조율하는 데 사용됩니다. 사용자 정의 가능한 워크플로우, 세분화된 프로젝트별 권한, 이메일 알림을 기반으로 구축되었으며, 전체 프로젝트 관리 스위트의 불필요한 기능 없이 이슈 관리의 핵심에 집중합니다.

MantisBT를 자체 호스팅하면 보고된 결함, 첨부 파일 및 내부 논의를 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이는 버그 보고서에 재현 단계, 고객 데이터 또는 독점 코드가 포함된 조직에 필수적입니다. 이 배포는 영구적인 이슈 기록을 위해 MariaDB와 함께 제공되며, 많은 상용 이슈 트래커에서 부과하는 사용자별 라이선스 비용을 없애줍니다.