Documenso를 원클릭 설치로 배포합니다.
완전한 데이터 소유권을 갖춘 법적 구속력이 있는 디지털 서명을 위한 오픈 소스 문서 서명 플랫폼
Documenso용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Documenso 활용으로 만들 수 있는 것
Documenso는 민감한 문서의 제어권을 제3자 SaaS 제공업체에 넘기지 않고도 안전하고 법적 구속력이 있는 디지털 서명이 필요한 조직을 위해 구축된 DocuSign의 오픈 소스 대안입니다. 법률, HR 및 재무 팀에 적합한 깔끔한 인터페이스를 통해 다자간 서명 워크플로, 문서 템플릿 및 포괄적인 감사 추적을 지원합니다.
VPS에 Documenso를 자체 호스팅하면 모든 문서, 서명 및 감사 기록이 자체 인프라에 보관됩니다. 문서당 수수료가 없으며, 공급업체에 의해 부과되는 저장 공간 제한도 없고, 공유 플랫폼을 통한 데이터 노출 위험도 없습니다. 로컬 인증서 관리 및 구성 가능한 SMTP를 통해 서명 프로세스가 전적으로 사용자 제어하에 유지됩니다.
Documenso의 주요 특징
다자간 서명
문서를 여러 서명자에게 순차적 또는 병렬 순서로 라우팅하고 실시간으로 완료 상태를 추적합니다.
포괄적인 감사 기록
모든 작업은 타임스탬프와 IP 주소와 함께 기록되며, 이는 법률 및 규정 준수 목적에 필요한 증거 기록을 생성합니다.
문서 템플릿
자주 사용하는 문서 구조를 템플릿으로 저장하여 계약서 및 NDA와 같은 반복되는 서명 워크플로우를 가속화합니다.
로컬 인증서 서명
문서는 로컬에서 관리되는 인증서를 사용하여 서명되며, 암호화 프로세스는 전적으로 귀하의 인프라 내에서 유지됩니다.
이메일 알림
자동 알림 및 상태 업데이트는 문서 발신자의 수동적인 후속 조치 없이 모든 당사자에게 정보를 제공합니다.
Hostinger에서 Documenso을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.