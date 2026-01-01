Documenso는 민감한 문서의 제어권을 제3자 SaaS 제공업체에 넘기지 않고도 안전하고 법적 구속력이 있는 디지털 서명이 필요한 조직을 위해 구축된 DocuSign의 오픈 소스 대안입니다. 법률, HR 및 재무 팀에 적합한 깔끔한 인터페이스를 통해 다자간 서명 워크플로, 문서 템플릿 및 포괄적인 감사 추적을 지원합니다.

VPS에 Documenso를 자체 호스팅하면 모든 문서, 서명 및 감사 기록이 자체 인프라에 보관됩니다. 문서당 수수료가 없으며, 공급업체에 의해 부과되는 저장 공간 제한도 없고, 공유 플랫폼을 통한 데이터 노출 위험도 없습니다. 로컬 인증서 관리 및 구성 가능한 SMTP를 통해 서명 프로세스가 전적으로 사용자 제어하에 유지됩니다.