OpenSign 원클릭 설치.
자체 인프라에서 법적 구속력이 있는 전자 문서 서명을 위한 무료 오픈 소스 DocuSign 대체 솔루션.
OpenSign용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenSign 활용으로 만들 수 있는 것
OpenSign은 DocuSign 및 Adobe Sign의 완전한 오픈 소스 대안으로, 민감한 계약을 타사 SaaS에 가두지 않고도 법적 구속력이 있는 전자 서명이 필요한 조직을 위해 구축되었습니다. 다중 서명자 워크플로우, 재사용 가능한 템플릿, 대면 서명, 연락처 디렉터리, 그리고 자체 PFX 인증서를 사용한 PKI 기반 디지털 서명을 지원하며, 이 모든 기능은 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 제공됩니다.
VPS에 OpenSign을 자체 호스팅하면 모든 문서, 서명 및 감사 로그를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 봉투당 수수료가 없고, 서명자 제한이 없으며, 계약 데이터가 사용자 환경을 벗어날 위험이 없어, 엄격한 규정 준수 요구 사항이 있는 법무, HR 및 조달 팀에 매우 적합합니다.
OpenSign의 주요 특징
PKI 디지털 서명
PFX 또는 P12 인증서를 사용하여 문서에 서명하면 각 서명이 암호화 방식으로 확인 가능하며 모든 PDF 리더에서 변조 방지됩니다.
재사용 가능한 템플릿
자주 사용하는 계약서를 미리 지정된 서명자 역할 및 양식 필드가 포함된 템플릿으로 저장하여 반복되는 워크플로우를 몇 초 만에 시작할 수 있습니다.
다중 서명자 워크플로
문서를 여러 수신자에게 순차적 또는 병렬 순서로 전달하고, 누가 문서를 보았는지, 서명했는지 또는 거부했는지 실시간으로 추적합니다.
감사 추적 및 인증서
모든 작업은 타임스탬프 및 IP 주소와 함께 기록되며, 각 서명된 문서에 첨부된 법적으로 방어 가능한 완료 증명서를 생성합니다.
대면 서명
공유 기기에서 온보딩, NDA, 면책 동의서와 같은 대면 워크플로를 위해 이메일 왕복 없이 서명을 캡처합니다.
REST API와 웹훅
문서화된 REST API를 사용하여 기존 앱에 서명 기능을 삽입하고, 완료 웹훅으로 다운스트림 시스템을 트리거합니다.
Hostinger에서 OpenSign을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.