OpenSign은 DocuSign 및 Adobe Sign의 완전한 오픈 소스 대안으로, 민감한 계약을 타사 SaaS에 가두지 않고도 법적 구속력이 있는 전자 서명이 필요한 조직을 위해 구축되었습니다. 다중 서명자 워크플로우, 재사용 가능한 템플릿, 대면 서명, 연락처 디렉터리, 그리고 자체 PFX 인증서를 사용한 PKI 기반 디지털 서명을 지원하며, 이 모든 기능은 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 제공됩니다.

VPS에 OpenSign을 자체 호스팅하면 모든 문서, 서명 및 감사 로그를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 봉투당 수수료가 없고, 서명자 제한이 없으며, 계약 데이터가 사용자 환경을 벗어날 위험이 없어, 엄격한 규정 준수 요구 사항이 있는 법무, HR 및 조달 팀에 매우 적합합니다.