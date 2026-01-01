ChiefOnboarding 원클릭 설치.
신입 직원을 위한 HR 워크플로우 및 Slack 통합을 자동화하는 오픈 소스 직원 온보딩 플랫폼.
ChiefOnboarding용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ChiefOnboarding 활용으로 만들 수 있는 것
ChiefOnboarding은 HR 팀과 관리자가 사전 온보딩 체크리스트부터 계정 프로비저닝 및 작업 할당까지 전체 신입 직원 여정을 자동화하도록 돕는 무료 오픈소스 직원 온보딩 플랫폼입니다. 신입 직원은 웹 포털을 통해 또는 Slack 봇을 통해 직접 온보딩을 완료할 수 있으며, 이를 통해 근무 장소에 관계없이 자연스러운 프로세스를 경험할 수 있습니다.
VPS에 ChiefOnboarding을 자체 호스팅하면 민감한 직원 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 좌석당 요금이나 벤더 종속이 없습니다. 다국어 및 시간대를 지원하여 분산된 국제 팀에 실용적입니다.
ChiefOnboarding의 주요 특징
자동화된 워크플로
온보딩 마일스톤 및 구성 가능한 타임라인에 따라 작업, 알림, 계정 프로비저닝을 자동으로 트리거합니다.
슬랙 봇 통합
신입 직원은 별도의 웹 포털로 전환할 필요 없이 Slack 내에서 직접 작업을 완료하고 리소스에 액세스할 수 있습니다.
사전 탑승 순서
자동화된 사전 온보딩 체크리스트와 환영 커뮤니케이션을 통해 첫 출근 전에 온보딩 프로세스를 시작하세요.
다국어 지원
다국어 기본 지원 및 시간대 인식 스케줄링 기능을 내장하여 분산된 팀과 국제 팀을 지원합니다.
작업 및 리소스 추적
단일 대시보드에서 작업을 할당하고, 문서를 공유하며, 전체 온보딩 과정 전반에 걸쳐 완료를 모니터링할 수 있습니다.
Hostinger에서 ChiefOnboarding을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.