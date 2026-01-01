ChiefOnboarding은 HR 팀과 관리자가 사전 온보딩 체크리스트부터 계정 프로비저닝 및 작업 할당까지 전체 신입 직원 여정을 자동화하도록 돕는 무료 오픈소스 직원 온보딩 플랫폼입니다. 신입 직원은 웹 포털을 통해 또는 Slack 봇을 통해 직접 온보딩을 완료할 수 있으며, 이를 통해 근무 장소에 관계없이 자연스러운 프로세스를 경험할 수 있습니다.

VPS에 ChiefOnboarding을 자체 호스팅하면 민감한 직원 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 좌석당 요금이나 벤더 종속이 없습니다. 다국어 및 시간대를 지원하여 분산된 국제 팀에 실용적입니다.