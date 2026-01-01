Cockpit은 개발자 워크플로우를 위해 구축된 최신 헤드리스 콘텐츠 관리 시스템입니다. 콘텐츠 유형, 컬렉션, 싱글톤을 정의하기 위한 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하며, 모든 콘텐츠 모델에 대해 RESTful 및 GraphQL API를 자동으로 생성합니다. 별도의 사용자 지정 API 코드가 필요 없습니다. 가벼운 설치 공간 덕분에 기존 CMS 플랫폼보다 더 빠른 배포와 낮은 리소스 소비가 가능합니다.

VPS에 Cockpit을 자체 호스팅하면 편집 콘텐츠, 사용자 데이터 및 API 토큰을 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. React, Vue, Angular와 같은 프런트엔드 프레임워크, 모바일 앱 또는 Next.js 및 Gatsby와 같은 정적 사이트 생성기 등 모든 프런트엔드 프레임워크에 콘텐츠를 제공하면서 API 속도 제한, 인증 및 스토리지에 대한 완전한 제어를 유지할 수 있습니다.