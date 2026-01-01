Cockpit CMS 원클릭 설치 배포
모놀리식 CMS의 오버헤드 없이 유연한 콘텐츠 모델링이 필요한 개발자를 위한 경량 API-first 헤드리스 CMS입니다.
Cockpit CMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cockpit CMS 활용으로 만들 수 있는 것
Cockpit은 개발자 워크플로우를 위해 구축된 최신 헤드리스 콘텐츠 관리 시스템입니다. 콘텐츠 유형, 컬렉션, 싱글톤을 정의하기 위한 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하며, 모든 콘텐츠 모델에 대해 RESTful 및 GraphQL API를 자동으로 생성합니다. 별도의 사용자 지정 API 코드가 필요 없습니다. 가벼운 설치 공간 덕분에 기존 CMS 플랫폼보다 더 빠른 배포와 낮은 리소스 소비가 가능합니다.
VPS에 Cockpit을 자체 호스팅하면 편집 콘텐츠, 사용자 데이터 및 API 토큰을 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. React, Vue, Angular와 같은 프런트엔드 프레임워크, 모바일 앱 또는 Next.js 및 Gatsby와 같은 정적 사이트 생성기 등 모든 프런트엔드 프레임워크에 콘텐츠를 제공하면서 API 속도 제한, 인증 및 스토리지에 대한 완전한 제어를 유지할 수 있습니다.
Cockpit CMS의 주요 특징
API 우선 콘텐츠 전송
모든 콘텐츠 컬렉션에는 REST 및 GraphQL 엔드포인트가 자동으로 제공되어 모든 프런트엔드 또는 모바일 앱에 데이터를 공급할 준비가 되어 있습니다.
유연한 콘텐츠 모델링
스키마 마이그레이션을 작성하지 않고 사용자 지정 필드 유형, 중첩 구조 및 콘텐츠 관계를 정의합니다.
다국어 지원
추가 플러그인이나 외부 번역 서비스 없이 국제 사이트를 위한 현지화된 콘텐츠를 기본적으로 관리하세요.
역할 기반 권한
편집자, 기여자 및 API 클라이언트에 세분화된 접근 권한을 할당하여 각 역할이 필요한 부분에만 접근하도록 합니다.
웹훅 통합
구성 가능한 웹훅 엔드포인트를 사용하여 콘텐츠 변경 시 자동화된 워크플로 및 캐시 무효화를 트리거합니다.
Hostinger에서 Cockpit CMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.