SoulSync는 Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer와 같은 스트리밍 계정을 자체 호스팅 음악 라이브러리에 연결하는 지능형 음악 관리 플랫폼입니다. 플레이리스트를 자동으로 미러링하고, 아티스트의 새 앨범 발매를 모니터링하며, 10개의 병렬 백그라운드 워커를 통해 메타데이터를 풍부하게 하고, 선호하는 이름 지정 규칙에 따라 다운로드된 파일을 정리합니다.

수동적인 미디어 서버와 달리, SoulSync는 컬렉션을 능동적으로 관리합니다. 개인화된 추천 플레이리스트를 생성하고, 청취 기록을 동기화하며, Plex, Jellyfin 또는 Navidrome과 통합하여 로컬 라이브러리가 스트리밍 취향과 일치하도록 유지합니다. 자체 호스팅을 통해 청취 데이터를 비공개로 유지하고 컬렉션을 완벽하게 제어할 수 있습니다.