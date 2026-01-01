SoulSync 원클릭 설치.
자체 호스팅 라이브러리에 스트리밍 서비스를 연결하는 자동화된 음악 검색 및 컬렉션 관리 플랫폼입니다.
SoulSync용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SoulSync 활용으로 만들 수 있는 것
SoulSync는 Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer와 같은 스트리밍 계정을 자체 호스팅 음악 라이브러리에 연결하는 지능형 음악 관리 플랫폼입니다. 플레이리스트를 자동으로 미러링하고, 아티스트의 새 앨범 발매를 모니터링하며, 10개의 병렬 백그라운드 워커를 통해 메타데이터를 풍부하게 하고, 선호하는 이름 지정 규칙에 따라 다운로드된 파일을 정리합니다.
수동적인 미디어 서버와 달리, SoulSync는 컬렉션을 능동적으로 관리합니다. 개인화된 추천 플레이리스트를 생성하고, 청취 기록을 동기화하며, Plex, Jellyfin 또는 Navidrome과 통합하여 로컬 라이브러리가 스트리밍 취향과 일치하도록 유지합니다. 자체 호스팅을 통해 청취 데이터를 비공개로 유지하고 컬렉션을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
SoulSync의 주요 특징
스트리밍 서비스 동기화
Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer의 플레이리스트를 자동 업데이트와 함께 로컬 음악 라이브러리로 직접 미러링합니다.
아티스트 발매 모니터링
좋아하는 아티스트를 팔로우하고, 연결된 스트리밍 플랫폼에 새로운 릴리스가 공개되는 즉시 자동으로 다운로드합니다.
메타데이터 풍부화
10개의 병렬 백그라운드 작업자가 MusicBrainz, Spotify, Genius 및 LRClib에서 아트워크, 가사 및 태그를 가져와 컬렉션을 잘 정리된 상태로 유지합니다.
미디어 서버 연동
Plex, Jellyfin 또는 Navidrome에 연결하여 로컬 라이브러리가 스트리밍 기록 및 재생 목록과 동기화되도록 하세요.
탐색 플레이리스트
사용자님의 청취 습관을 기반으로 개인화된 재생 목록 — Release Radar, Discovery Weekly, 그리고 10년 또는 장르 믹스 —을(를) 생성합니다.
Hostinger에서 SoulSync을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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