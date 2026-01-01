WAHA를 원클릭으로 설치합니다.
간단한 REST 인터페이스를 통해 메시지를 주고받을 수 있는 자체 호스팅 WhatsApp HTTP API입니다.
WAHA용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WAHA 활용으로 만들 수 있는 것
WAHA (WhatsApp HTTP API)는 WhatsApp 웹을 깔끔한 HTTP 인터페이스로 래핑하여, 어떤 애플리케이션이나 서비스든 브라우저 종속성이나 타사 클라우드 비용 없이 메시지를 보내고, 이벤트를 수신하며, 세션을 관리할 수 있는 오픈 소스 REST API 서버입니다. 이것은 여러 엔진 백엔드를 지원합니다. 이 템플릿은 브라우저를 실행하지 않고 WebSocket을 통해 직접 통신하는 NOWEB 엔진을 사용하므로, VPS 리소스에서 가볍고 효율적입니다.
WAHA를 자체 호스팅하면 WhatsApp 세션 데이터, 메시지 내용 및 웹훅 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 표준 HTTP 호출을 사용하여 CRM, 챗봇, 헬프데스크 또는 내부 도구를 몇 분 안에 WhatsApp에 연결할 수 있으며, 내장된 웹 대시보드와 대화형 Swagger UI가 기본으로 제공됩니다.
WAHA의 주요 특징
WhatsApp용 REST API
모든 언어 또는 프레임워크에서 접근 가능한 문서화된 REST API를 통해 WhatsApp 메시지, 미디어 및 이벤트를 주고받을 수 있습니다.
내장 웹 대시보드
코드 작성 없이 웹 UI를 통해 세션을 관리하고, QR 코드를 스캔하며, 활동을 모니터링할 수 있습니다.
웹훅 이벤트 스트리밍
구성 가능한 이벤트 필터 및 사용자 지정 헤더를 사용하여 수신 메시지 및 상태 업데이트를 자체 엔드포인트로 푸시합니다.
세션 지속성
세션은 컨테이너 재시작 후에도 자동으로 유지됩니다. 재부팅 또는 업데이트 후 QR 재스캔이 필요하지 않습니다.
미디어 파일 처리
이미지, 문서, 음성 메모, 비디오 파일을 주고받을 수 있으며, 수신된 미디어를 위한 내장 로컬 저장 공간이 제공됩니다.
Hostinger에서 WAHA을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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