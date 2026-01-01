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간단한 REST 인터페이스를 통해 메시지를 주고받을 수 있는 자체 호스팅 WhatsApp HTTP API입니다.

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WAHA 활용으로 만들 수 있는 것

WAHA (WhatsApp HTTP API)는 WhatsApp 웹을 깔끔한 HTTP 인터페이스로 래핑하여, 어떤 애플리케이션이나 서비스든 브라우저 종속성이나 타사 클라우드 비용 없이 메시지를 보내고, 이벤트를 수신하며, 세션을 관리할 수 있는 오픈 소스 REST API 서버입니다. 이것은 여러 엔진 백엔드를 지원합니다. 이 템플릿은 브라우저를 실행하지 않고 WebSocket을 통해 직접 통신하는 NOWEB 엔진을 사용하므로, VPS 리소스에서 가볍고 효율적입니다.

WAHA를 자체 호스팅하면 WhatsApp 세션 데이터, 메시지 내용 및 웹훅 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 표준 HTTP 호출을 사용하여 CRM, 챗봇, 헬프데스크 또는 내부 도구를 몇 분 안에 WhatsApp에 연결할 수 있으며, 내장된 웹 대시보드와 대화형 Swagger UI가 기본으로 제공됩니다.

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{name} 활용으로 만들 수 있는 것

WAHA의 주요 특징

WhatsApp용 REST API

모든 언어 또는 프레임워크에서 접근 가능한 문서화된 REST API를 통해 WhatsApp 메시지, 미디어 및 이벤트를 주고받을 수 있습니다.

내장 웹 대시보드

코드 작성 없이 웹 UI를 통해 세션을 관리하고, QR 코드를 스캔하며, 활동을 모니터링할 수 있습니다.

웹훅 이벤트 스트리밍

구성 가능한 이벤트 필터 및 사용자 지정 헤더를 사용하여 수신 메시지 및 상태 업데이트를 자체 엔드포인트로 푸시합니다.

세션 지속성

세션은 컨테이너 재시작 후에도 자동으로 유지됩니다. 재부팅 또는 업데이트 후 QR 재스캔이 필요하지 않습니다.

미디어 파일 처리

이미지, 문서, 음성 메모, 비디오 파일을 주고받을 수 있으며, 수신된 미디어를 위한 내장 로컬 저장 공간이 제공됩니다.

Hostinger에서 WAHA을 실행하는 이유는 무엇입니까?

원클릭으로 실행

사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

Noel
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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.

Omkar
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Sylvain
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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