WAHA (WhatsApp HTTP API)는 WhatsApp 웹을 깔끔한 HTTP 인터페이스로 래핑하여, 어떤 애플리케이션이나 서비스든 브라우저 종속성이나 타사 클라우드 비용 없이 메시지를 보내고, 이벤트를 수신하며, 세션을 관리할 수 있는 오픈 소스 REST API 서버입니다. 이것은 여러 엔진 백엔드를 지원합니다. 이 템플릿은 브라우저를 실행하지 않고 WebSocket을 통해 직접 통신하는 NOWEB 엔진을 사용하므로, VPS 리소스에서 가볍고 효율적입니다.

WAHA를 자체 호스팅하면 WhatsApp 세션 데이터, 메시지 내용 및 웹훅 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 표준 HTTP 호출을 사용하여 CRM, 챗봇, 헬프데스크 또는 내부 도구를 몇 분 안에 WhatsApp에 연결할 수 있으며, 내장된 웹 대시보드와 대화형 Swagger UI가 기본으로 제공됩니다.