Foxel 원클릭 설치
사진, 비디오 및 문서 전반에 걸쳐 AI 기반 시맨틱 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 개인 클라우드 스토리지.
Foxel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Foxel 활용으로 만들 수 있는 것
Foxel은 로컬 디스크, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox 및 기타 백엔드의 파일을 단일 웹 인터페이스 뒤에서 통합하는 오픈 소스 개인 클라우드 스토리지 플랫폼입니다. 주요 기능은 파일 이름 대신 자연어 설명으로 사진, 비디오 및 문서를 찾을 수 있는 AI 기반 시맨틱 검색입니다.
Foxel을 자체 호스팅하면 개인 미디어 라이브러리, 작업 아카이브 및 공유 팀 파일을 완벽하게 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. — 좌석당 요금, 독점 종속성, 임베딩 구축을 위해 데이터를 스캔하는 제3자가 없습니다. 역할 기반 액세스 제어, 서명된 공유 링크, S3 API 및 WebDAV를 통한 프로토콜 매핑 덕분에 개인과 소규모 팀 모두에게 적합합니다.
Foxel의 주요 특징
의미 기반 AI 검색
구성 가능한 임베딩 모델과 Milvus 또는 Qdrant 벡터 데이터베이스를 활용하여, 일반 언어로 설명하는 방식으로 사진과 문서를 찾을 수 있습니다.
통합 스토리지 백엔드
플러그형 어댑터를 사용하여 로컬 디스크, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox 등을 하나의 브라우징 인터페이스로 통합하여 연결합니다.
역할 기반 접근 제어
와일드카드, 정규식 및 우선순위 규칙을 사용하여 경로 기반 읽기, 쓰기, 삭제 및 공유 권한을 가진 사용자 지정 역할을 정의합니다.
내장형 파일 미리보기
이미지, 동영상, PDF, Office 문서, 텍스트 및 소스 코드를 원본 파일을 다운로드하지 않고 브라우저에서 직접 스트리밍합니다.
프로토콜 매핑
스토리지를 S3 호환 엔드포인트, WebDAV 마운트, 스크립트, 앱, OS 파일 관리자를 위한 서명된 직접 링크를 통해 노출합니다.
플러그인 및 AI 에이전트
파일 작업 및 자동화 작업을 수행하는 통합 AI 에이전트와 매니페스트 기반 플러그인을 통해 플랫폼을 확장합니다.
Hostinger에서 Foxel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.