Foxel은 로컬 디스크, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox 및 기타 백엔드의 파일을 단일 웹 인터페이스 뒤에서 통합하는 오픈 소스 개인 클라우드 스토리지 플랫폼입니다. 주요 기능은 파일 이름 대신 자연어 설명으로 사진, 비디오 및 문서를 찾을 수 있는 AI 기반 시맨틱 검색입니다.

Foxel을 자체 호스팅하면 개인 미디어 라이브러리, 작업 아카이브 및 공유 팀 파일을 완벽하게 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. — 좌석당 요금, 독점 종속성, 임베딩 구축을 위해 데이터를 스캔하는 제3자가 없습니다. 역할 기반 액세스 제어, 서명된 공유 링크, S3 API 및 WebDAV를 통한 프로토콜 매핑 덕분에 개인과 소규모 팀 모두에게 적합합니다.