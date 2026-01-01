Weaviate는 AI 네이티브 애플리케이션을 위해 설계된 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다. 데이터 객체를 벡터 임베딩과 함께 저장하여 키워드 매칭을 넘어 개념적으로 관련된 콘텐츠를 찾는 빠른 의미론적 유사성 검색을 가능하게 합니다. 최적의 검색 정확도를 위해 벡터 및 키워드 접근 방식을 결합한 하이브리드 검색을 지원합니다.

VPS에 Weaviate를 자체 호스팅하면 AI 애플리케이션에 쿼리당 비용 없이 전용 벡터 저장소를 제공하며, 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. OpenAI, Cohere, Hugging Face를 포함한 주요 LLM 제공업체와 통합되며, RAG 파이프라인 및 의미론적 검색 기능을 구축하기 위해 LangChain 및 LlamaIndex와 직접 연결됩니다.