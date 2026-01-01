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AI 애플리케이션을 위한 시맨틱 검색, 하이브리드 검색 및 LLM 통합을 지원하는 오픈 소스 벡터 데이터베이스.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Weaviate 활용으로 만들 수 있는 것
Weaviate는 AI 네이티브 애플리케이션을 위해 설계된 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다. 데이터 객체를 벡터 임베딩과 함께 저장하여 키워드 매칭을 넘어 개념적으로 관련된 콘텐츠를 찾는 빠른 의미론적 유사성 검색을 가능하게 합니다. 최적의 검색 정확도를 위해 벡터 및 키워드 접근 방식을 결합한 하이브리드 검색을 지원합니다.
VPS에 Weaviate를 자체 호스팅하면 AI 애플리케이션에 쿼리당 비용 없이 전용 벡터 저장소를 제공하며, 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. OpenAI, Cohere, Hugging Face를 포함한 주요 LLM 제공업체와 통합되며, RAG 파이프라인 및 의미론적 검색 기능을 구축하기 위해 LangChain 및 LlamaIndex와 직접 연결됩니다.
Weaviate의 주요 특징
시맨틱 벡터 검색
더 스마트한 검색 결과를 위해 정확한 키워드 일치 대신 벡터 임베딩을 사용하여 개념적으로 유사한 콘텐츠를 찾습니다.
하이브리드 검색
구성 가능한 가중치를 적용하여 벡터 유사성 및 BM25 키워드 검색을 결합하여 두 가지 검색 방식의 장점을 모두 활용하세요.
LLM 통합
내장 모듈은 Weaviate를 OpenAI, Cohere, Hugging Face에 연결하여 자동 임베딩 생성 및 생성형 쿼리를 지원합니다.
GraphQL 및 REST API
Python, JavaScript, Go, Java용 클라이언트 라이브러리를 사용하여 GraphQL API 또는 REST 엔드포인트를 통해 데이터를 쿼리하고 관리할 수 있습니다.
다중 모드 지원
텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 객체를 각 데이터 유형에 적합한 벡터화 모듈을 사용하여 저장하고 검색합니다.
Hostinger에서 Weaviate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.