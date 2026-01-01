DokuWiki는 데이터베이스 대신 모든 콘텐츠를 일반 텍스트 파일에 저장하는 가볍고 표준을 준수하는 위키입니다. 이 파일 기반 설계는 설정을 최소화하고 백업을 매우 간단하게 만듭니다. 파일을 복사하기만 하면 됩니다. 단순함에도 불구하고 DokuWiki는 모든 기능을 갖춘 편집 경험, 계층적 네임스페이스 구성, 세분화된 액세스 제어, 그리고 인프라 복잡성을 추가하지 않고도 기능을 확장할 수 있는 광범위한 플러그인 생태계를 제공합니다.

VPS에 DokuWiki를 자체 호스팅하면 문서를 비공개로 유지하고 전적으로 사용자 자신의 조건에 따라 액세스할 수 있습니다. 사용자당 요금, 외부 서비스 종속성, 인프라를 벗어나는 데이터가 없으므로 내부 위키, 기술 런북 및 모든 규모의 팀 지식 기반을 위한 신뢰할 수 있는 장기적인 선택이 됩니다.