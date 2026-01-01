원클릭 설치로 DokuWiki 배포.
기술 문서 및 팀 지식 베이스를 위한 간단하고 데이터베이스가 필요 없는 위키 플랫폼.
DokuWiki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DokuWiki 활용으로 만들 수 있는 것
DokuWiki는 데이터베이스 대신 모든 콘텐츠를 일반 텍스트 파일에 저장하는 가볍고 표준을 준수하는 위키입니다. 이 파일 기반 설계는 설정을 최소화하고 백업을 매우 간단하게 만듭니다. 파일을 복사하기만 하면 됩니다. 단순함에도 불구하고 DokuWiki는 모든 기능을 갖춘 편집 경험, 계층적 네임스페이스 구성, 세분화된 액세스 제어, 그리고 인프라 복잡성을 추가하지 않고도 기능을 확장할 수 있는 광범위한 플러그인 생태계를 제공합니다.
VPS에 DokuWiki를 자체 호스팅하면 문서를 비공개로 유지하고 전적으로 사용자 자신의 조건에 따라 액세스할 수 있습니다. 사용자당 요금, 외부 서비스 종속성, 인프라를 벗어나는 데이터가 없으므로 내부 위키, 기술 런북 및 모든 규모의 팀 지식 기반을 위한 신뢰할 수 있는 장기적인 선택이 됩니다.
DokuWiki의 주요 특징
데이터베이스가 필요 없습니다
모든 콘텐츠는 일반 텍스트 파일로 저장되어, 다른 위키 플랫폼에서 흔히 발생하는 데이터베이스 설정 및 유지보수 오버헤드를 제거합니다.
버전 관리 내장
모든 편집은 전체 diff 보기 및 원클릭 롤백으로 추적되므로, 어떤 콘텐츠 변경 사항도 영구적으로 손실되지 않습니다.
유연한 접근 제어
사용자 그룹 및 페이지 수준 권한을 통해 위키의 섹션을 정확히 적합한 대상에게 제한하거나 열 수 있습니다.
풍부한 플러그인 생태계
수백 개의 커뮤니티 플러그인은 핵심 코드를 건드리지 않고 구문 강조, 다이어그램, 작업 목록 및 통합과 같은 기능을 추가합니다.
간편한 백업
콘텐츠가 일반 파일이기 때문에, 전체 위키를 백업하는 것은 하나의 디렉토리를 복사하거나 모든 파일 기반 백업 전략에 포함시키는 것만큼 간단합니다.
Hostinger에서 DokuWiki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.