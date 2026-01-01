FitTrackee는 러너, 사이클리스트, 하이커, 그리고 스포츠 시계, 휴대폰 또는 GPS 장치에 GPX 트레이스를 기록하는 모든 사람을 위해 제작된 자체 호스팅 야외 활동 추적기입니다. 활동 파일을 업로드하고, 대화형 지도에서 경로를 시각화하며, 거리, 고도, 속도 및 지속 시간 통계를 검토하세요. 이 모든 것은 사용자가 소유한 인프라에서 이루어지며, 타사 피트니스 플랫폼이 사용자의 이동 데이터를 수집하지 않습니다.

VPS에서 FitTrackee를 실행하면 훈련 기록, 위치 추적 및 개인 기록을 비공개로 유지하고 휴대할 수 있습니다. 다중 사용자 지원, 문서화된 REST API, 운동별 선택적 날씨 데이터, 그리고 ActivityPub 기반 연동은 개인, 소규모 클럽 및 개인 정보 보호에 민감한 운동선수에게 Strava 또는 Garmin Connect의 실용적인 대안이 됩니다.