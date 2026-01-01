FitTrackee 원클릭 설치
GPX 업로드, 경로 지도, 달리기, 사이클링, 하이킹 등 다양한 야외 활동의 운동 통계를 위한 자체 호스팅 추적기입니다.
FitTrackee용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FitTrackee 활용으로 만들 수 있는 것
FitTrackee는 러너, 사이클리스트, 하이커, 그리고 스포츠 시계, 휴대폰 또는 GPS 장치에 GPX 트레이스를 기록하는 모든 사람을 위해 제작된 자체 호스팅 야외 활동 추적기입니다. 활동 파일을 업로드하고, 대화형 지도에서 경로를 시각화하며, 거리, 고도, 속도 및 지속 시간 통계를 검토하세요. 이 모든 것은 사용자가 소유한 인프라에서 이루어지며, 타사 피트니스 플랫폼이 사용자의 이동 데이터를 수집하지 않습니다.
VPS에서 FitTrackee를 실행하면 훈련 기록, 위치 추적 및 개인 기록을 비공개로 유지하고 휴대할 수 있습니다. 다중 사용자 지원, 문서화된 REST API, 운동별 선택적 날씨 데이터, 그리고 ActivityPub 기반 연동은 개인, 소규모 클럽 및 개인 정보 보호에 민감한 운동선수에게 Strava 또는 Garmin Connect의 실용적인 대안이 됩니다.
FitTrackee의 주요 특징
GPX 파일 업로드
스포츠 시계, 휴대폰, GPS 기기에서 GPX 트레이스를 가져와 모든 야외 활동의 개인 아카이브를 구축할 수 있습니다.
인터랙티브 경로 지도
OpenStreetMap 기반 지도에서 전체 트랙 재생, 확대/축소, 구간별 상세 보기 기능을 통해 각 운동을 시각적으로 확인할 수 있습니다.
활동 통계
기록된 모든 운동 및 기간에 걸쳐 거리, 시간, 고도 상승, 평균 속도 및 페이스를 추적합니다.
다중 스포츠 지원
달리기, 사이클링, 하이킹, 스키 및 기타 야외 스포츠를 스포츠별 요약과 함께 단일 타임라인에 기록합니다.
REST API와 페더레이션
문서화된 REST API와 선택적 ActivityPub 연동을 통해 통합을 스크립팅하고 페디버스 전반에 걸쳐 활동을 공유할 수 있습니다.
다중 사용자 개인 정보 보호 설정
가족, 친구 또는 클럽 회원을 위한 계정을 호스팅할 수 있으며, 활동별 공개 설정과 관리자가 관리하는 등록 기능을 제공합니다.
Hostinger에서 FitTrackee을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.