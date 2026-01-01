Open Monograph Press (OMP)는 Public Knowledge Project에서 개발한 무료 오픈소스 출판 플랫폼으로, 대학 출판부, 학술 단체 및 독립 학술 출판사를 위한 것입니다. 이 플랫폼은 제출 및 내부 검토부터 교정, 제작, 온라인 카탈로그 출판까지 도서의 전체 편집 워크플로우를 단일 통합 도구에서 관리합니다.

자체 VPS에 OMP를 자체 호스팅하면 타사 출판 서비스에 의존하는 대신 원고, 검토자 신원, 계약 및 독자 분석을 직접 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 안정적인 메타데이터 저장을 위해 MariaDB 데이터베이스를 번들로 제공하며, 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통해 트래픽을 라우팅하여 배포가 완료되는 즉시 HTTPS를 통해 귀사의 출판사에 접속할 수 있도록 합니다.