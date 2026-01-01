Open Monograph Press 원클릭 설치.
학술 서적, 단행본 및 편집된 저작물의 편집 워크플로우를 관리하기 위한 오픈 소스 플랫폼.
Open Monograph Press용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Monograph Press 활용으로 만들 수 있는 것
Open Monograph Press (OMP)는 Public Knowledge Project에서 개발한 무료 오픈소스 출판 플랫폼으로, 대학 출판부, 학술 단체 및 독립 학술 출판사를 위한 것입니다. 이 플랫폼은 제출 및 내부 검토부터 교정, 제작, 온라인 카탈로그 출판까지 도서의 전체 편집 워크플로우를 단일 통합 도구에서 관리합니다.
자체 VPS에 OMP를 자체 호스팅하면 타사 출판 서비스에 의존하는 대신 원고, 검토자 신원, 계약 및 독자 분석을 직접 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 안정적인 메타데이터 저장을 위해 MariaDB 데이터베이스를 번들로 제공하며, 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통해 트래픽을 라우팅하여 배포가 완료되는 즉시 HTTPS를 통해 귀사의 출판사에 접속할 수 있도록 합니다.
Open Monograph Press의 주요 특징
편집 워크플로우
역할 기반 작업 할당을 통해 모든 제출물을 제출, 내부 검토, 외부 검토, 교정 및 제작 단계로 진행합니다.
시리즈 및 카탈로그
도서 시리즈, 카테고리 및 공개 카탈로그로 제목을 정리하여 독자들이 주제, 저자 또는 시리즈별로 귀사의 출판물을 찾아볼 수 있도록 하세요.
책당 여러 형식
풍부한 메타데이터를 갖춘 단일 카탈로그 항목을 통해 각 모노그래프를 PDF, EPUB, HTML, 하드커버, 페이퍼백 등 다양한 형식으로 판매하거나 배포할 수 있습니다.
ONIX 및 DOI 메타데이터
ONIX 레코드를 생성하고 DOI를 등록하여 귀하의 모노그래프가 도서관 목록, 검색 엔진 및 학술 색인에서 검색될 수 있도록 하세요.
다국어 언론
단일 설치로 현지화된 인터페이스, 메타데이터 필드 및 독자 대상 페이지를 갖춘 다국어 프레스를 운영하세요.
오픈소스 및 자체 호스팅
Public Knowledge Project에서 구축하고 유지 관리하는 OMP는 타이틀당 수수료나 특정 공급업체 종속 없이 완전한 오픈 소스입니다.
Hostinger에서 Open Monograph Press을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.