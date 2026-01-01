Teable 원클릭 설치.
PostgreSQL 기반의 스프레드시트 인터페이스와 실시간 협업 기능을 갖춘 오픈 소스 노코드 데이터베이스입니다.
Teable용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Teable 활용으로 만들 수 있는 것
테이블(Teable)은 익숙한 스프레드시트 인터페이스와 PostgreSQL 데이터베이스의 모든 기능을 결합한 빠르고 오픈 소스인 에어테이블(Airtable) 대안입니다. 풍부한 필드 유형, 다양한 보기 모드, 실시간 협업 및 행 수준 필터링을 지원하며, 이 모든 것은 사용자가 완벽하게 제어하는 데이터베이스를 기반으로 합니다.
VPS에 테이블(Teable)을 자체 호스팅하면 비즈니스 데이터가 행 제한, 사용자당 요금, 공급업체 종속성 없이 자체 PostgreSQL 인스턴스에 저장됩니다. 팀은 코드를 작성하지 않고도 내부 도구, 프로젝트 추적기 및 CRM 스타일 데이터베이스를 구축할 수 있습니다.
Teable의 주요 특징
PostgreSQL 백엔드
모든 데이터는 고객님이 소유하신 표준 PostgreSQL 데이터베이스에 독점 형식이나 벤더 종속 없이 저장됩니다.
다양한 보기 유형
그리드, 갤러리, 칸반, 캘린더, 폼 보기 간에 전환하여 각 워크플로우에 맞는 형식으로 데이터를 작업할 수 있습니다.
실시간 협업
여러 팀원이 실시간 업데이트로 충돌 없이 동시에 테이블을 편집할 수 있습니다.
행 제한 없음
SaaS 대안과 달리, 자체 호스팅 Teable은 행, 테이블 또는 작업 공간 크기에 인위적인 제한을 두지 않습니다.
API 접속
RESTful API를 통해 Teable 데이터를 외부 도구, 자동화 플랫폼 및 사용자 지정 애플리케이션과 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Teable을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.