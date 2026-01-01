테이블(Teable)은 익숙한 스프레드시트 인터페이스와 PostgreSQL 데이터베이스의 모든 기능을 결합한 빠르고 오픈 소스인 에어테이블(Airtable) 대안입니다. 풍부한 필드 유형, 다양한 보기 모드, 실시간 협업 및 행 수준 필터링을 지원하며, 이 모든 것은 사용자가 완벽하게 제어하는 데이터베이스를 기반으로 합니다.

VPS에 테이블(Teable)을 자체 호스팅하면 비즈니스 데이터가 행 제한, 사용자당 요금, 공급업체 종속성 없이 자체 PostgreSQL 인스턴스에 저장됩니다. 팀은 코드를 작성하지 않고도 내부 도구, 프로젝트 추적기 및 CRM 스타일 데이터베이스를 구축할 수 있습니다.