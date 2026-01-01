FreeScout는 PHP 및 Laravel로 구축된 무료 오픈 소스 헬프 데스크 및 공유 받은 편지함 플랫폼이며, Help Scout 및 Zendesk의 자체 호스팅 대안으로 설계되었습니다. 다중 사서함 지원, 충돌 감지, 저장된 답장 및 워크플로 자동화를 갖춘 친숙하고 전문적인 지원 인터페이스를 제공합니다. — 팀이 에이전트당 구독료를 지불하지 않고도 고객 문의를 효율적으로 관리하는 데 필요한 모든 것입니다.

MariaDB와 함께 VPS에 FreeScout를 배포하면 모든 고객 대화에 대한 완전한 데이터 주권, 무제한 에이전트 및 사서함, 그리고 모듈 시스템을 통해 기능을 확장할 자유를 얻을 수 있습니다. 에이전트당 가격 책정, 대화 제한, 그리고 공급업체가 비용을 인상하거나 서비스를 중단할 위험이 없습니다.