FreeScout 원클릭 설치
상담원당 요금 없이 전문적인 고객 지원을 위한 경량 오픈 소스 헬프 데스크 및 공유 받은 편지함 시스템
FreeScout용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FreeScout 활용으로 만들 수 있는 것
FreeScout는 PHP 및 Laravel로 구축된 무료 오픈 소스 헬프 데스크 및 공유 받은 편지함 플랫폼이며, Help Scout 및 Zendesk의 자체 호스팅 대안으로 설계되었습니다. 다중 사서함 지원, 충돌 감지, 저장된 답장 및 워크플로 자동화를 갖춘 친숙하고 전문적인 지원 인터페이스를 제공합니다. — 팀이 에이전트당 구독료를 지불하지 않고도 고객 문의를 효율적으로 관리하는 데 필요한 모든 것입니다.
MariaDB와 함께 VPS에 FreeScout를 배포하면 모든 고객 대화에 대한 완전한 데이터 주권, 무제한 에이전트 및 사서함, 그리고 모듈 시스템을 통해 기능을 확장할 자유를 얻을 수 있습니다. 에이전트당 가격 책정, 대화 제한, 그리고 공급업체가 비용을 인상하거나 서비스를 중단할 위험이 없습니다.
FreeScout의 주요 특징
공유 편지함
여러 상담원이 동일한 메일함에서 협업하며, 충돌 감지 기능으로 동일한 고객에게 중복 답장이 전송되는 것을 방지합니다.
워크플로우 자동화
사용자 지정 규칙으로 반복적인 작업을 자동화합니다. 티켓을 자동으로 할당하고, 미리 준비된 답변을 보내며, 조건에 따라 알림을 트리거합니다.
다중 메일함 지원
단일 FreeScout 설치에서 다양한 부서, 브랜드 또는 제품에 대한 별도의 받은 편지함을 관리할 수 있습니다.
저장된 답변
상담원이 일반적인 질문에 대해 몇 초 만에 정확하고 일관되게 응답할 수 있도록 응답 템플릿 라이브러리를 구축하세요.
모듈 시스템
라이브 채팅, 만족도 설문조사, 지식 기반 및 타사 통합을 위한 커뮤니티 모듈로 기능을 확장하세요.
Hostinger에서 FreeScout을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.