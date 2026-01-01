Apache Hop (Hop 오케스트레이션 플랫폼)은 Pentaho Data Integration (Kettle)의 현대적인 후속작으로, Apache 소프트웨어 재단에서 인큐베이팅 및 졸업한 오픈 소스 데이터 통합 및 오케스트레이션 프로젝트입니다. 데이터 엔지니어는 이를 통해 맞춤형 코드를 작성할 필요 없이 파일, 데이터베이스, 메시지 큐, 클라우드 웨어하우스 및 SaaS API 전반에서 데이터를 이동하고 변환하는 파이프라인과 워크플로우를 시각적으로 설계할 수 있습니다.

이 템플릿은 Apache Tomcat에서 실행되는 Hop GUI의 브라우저 기반 버전인 Hop Web을 배포합니다. 자체 VPS에 Hop을 자체 호스팅하면 모든 연결 문자열, 자격 증명 및 중간 데이터 세트가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 상업용 ETL 플랫폼에서 흔히 발생하는 사용자별, 파이프라인별 또는 행 볼륨 요금이 없습니다.