Apache Hop 원클릭 설치
어디서든 실행되는 파이프라인 및 워크플로우 설계를 위한 오픈 소스 시각적 데이터 오케스트레이션 플랫폼
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Hop 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Hop (Hop 오케스트레이션 플랫폼)은 Pentaho Data Integration (Kettle)의 현대적인 후속작으로, Apache 소프트웨어 재단에서 인큐베이팅 및 졸업한 오픈 소스 데이터 통합 및 오케스트레이션 프로젝트입니다. 데이터 엔지니어는 이를 통해 맞춤형 코드를 작성할 필요 없이 파일, 데이터베이스, 메시지 큐, 클라우드 웨어하우스 및 SaaS API 전반에서 데이터를 이동하고 변환하는 파이프라인과 워크플로우를 시각적으로 설계할 수 있습니다.
이 템플릿은 Apache Tomcat에서 실행되는 Hop GUI의 브라우저 기반 버전인 Hop Web을 배포합니다. 자체 VPS에 Hop을 자체 호스팅하면 모든 연결 문자열, 자격 증명 및 중간 데이터 세트가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 상업용 ETL 플랫폼에서 흔히 발생하는 사용자별, 파이프라인별 또는 행 볼륨 요금이 없습니다.
Apache Hop의 주요 특징
시각적 파이프라인 디자이너
200개 이상의 변환 및 액션을 갖춘 드래그 앤 드롭 편집기로 파일, 데이터베이스, API, 메시지 큐, 데이터 품질 검사를 처리할 수 있습니다. 프로덕션 파이프라인을 구축하는 데 Java나 Python이 필요하지 않습니다.
브라우저 기반 GUI
데스크톱 클라이언트와 동일한 Hop GUI 경험을 톰캣을 통해 제공하므로, 팀은 로컬 Java 설치 없이 어떤 브라우저에서든 파이프라인을 설계할 수 있습니다.
엔진 독립적인 실행
한 번 설계하여 네이티브 Hop 엔진, Apache Spark, Apache Flink 또는 Google Cloud Dataflow에서 Apache Beam 러너 추상화를 통해 파이프라인을 실행합니다.
메타데이터 기반 워크플로우
연결, 실행 구성, 파이프라인 템플릿 및 단위 테스트를 파이프라인 정의와 함께 Git에 체크인된 일급 메타데이터 객체로 재사용합니다.
내장 데이터 계보
모든 변환은 입력, 출력 및 필드 매핑을 기록하여 분석가가 복잡한 다단계 워크플로 전반에서 열을 원본 파일이나 테이블로 추적할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Apache Hop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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