DbGate는 단일 웹 기반 인터페이스를 통해 MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra 및 Amazon Redshift를 처리하는 오픈 소스 크로스 플랫폼 데이터베이스 관리자입니다. 공급업체별 도구를 전환하는 대신, 하나의 작업 공간에서 모든 데이터베이스에 연결하고, 여러 탭의 SQL 또는 NoSQL 쿼리를 실행하며, 테이블을 인라인으로 편집하고, 여러 환경에서 스키마를 비교할 수 있습니다.

자체 VPS에 DbGate를 자체 호스팅하면 연결 문자열, 저장된 쿼리 및 내보낸 데이터를 클라우드 원격 분석이나 사용자별 라이선스 없이 인프라에 완전히 보관할 수 있습니다. 브라우저 인터페이스는 모든 장치에서 액세스할 수 있으므로, 모든 개발자 컴퓨터에 데스크톱 클라이언트를 설치할 필요 없이 임시 데이터 검사, 일상적인 관리 및 협업 디버깅에 유용합니다.