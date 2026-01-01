DbGate 원클릭 설치 배포
MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis 및 더 많은 SQL 및 NoSQL 엔진을 지원하는 오픈 소스 크로스 플랫폼 데이터베이스 관리자입니다.
DbGate용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DbGate 활용으로 만들 수 있는 것
DbGate는 단일 웹 기반 인터페이스를 통해 MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra 및 Amazon Redshift를 처리하는 오픈 소스 크로스 플랫폼 데이터베이스 관리자입니다. 공급업체별 도구를 전환하는 대신, 하나의 작업 공간에서 모든 데이터베이스에 연결하고, 여러 탭의 SQL 또는 NoSQL 쿼리를 실행하며, 테이블을 인라인으로 편집하고, 여러 환경에서 스키마를 비교할 수 있습니다.
자체 VPS에 DbGate를 자체 호스팅하면 연결 문자열, 저장된 쿼리 및 내보낸 데이터를 클라우드 원격 분석이나 사용자별 라이선스 없이 인프라에 완전히 보관할 수 있습니다. 브라우저 인터페이스는 모든 장치에서 액세스할 수 있으므로, 모든 개발자 컴퓨터에 데스크톱 클라이언트를 설치할 필요 없이 임시 데이터 검사, 일상적인 관리 및 협업 디버깅에 유용합니다.
DbGate의 주요 특징
SQL과 NoSQL 함께
공급업체별 클라이언트를 번거롭게 전환할 필요 없이 단일 작업 공간에서 MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra 등 다양한 데이터베이스에 연결하세요.
다중 탭 쿼리 편집기
자동 완성, 구문 강조, 재연결 및 재시작 후에도 유지되는 영구 기록을 통해 여러 탭에서 SQL 또는 MongoDB 쿼리를 실행합니다.
시각적 테이블 편집기
스프레드시트와 같은 그리드에서 행을 인라인으로 찾아보고, 필터링하고, 정렬하고, 편집한 다음, 변경 사항이 데이터베이스에 반영되기 전에 생성된 SQL diff를 통해 커밋합니다.
스키마 비교 및 내보내기
두 데이터베이스 간 스키마를 비교하고, 마이그레이션 SQL을 생성하며, 테이블 또는 쿼리를 CSV, JSON, SQL 덤프 또는 Excel로 브라우저에서 직접 내보낼 수 있습니다.
ER 다이어그램 설계기
대화형 ER 다이어그램으로 관계를 시각화한 다음, 문서화 및 아키텍처 검토를 위해 레이아웃을 SVG 또는 PNG로 내보냅니다.
Hostinger에서 DbGate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.