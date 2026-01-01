원클릭 설치로 pretix 배포
컨퍼런스, 페스티벌, 워크숍, 그리고 실물 또는 디지털 티켓을 사용하는 모든 이벤트를 위한 오픈 소스 티켓 판매 플랫폼
pretix용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
pretix 활용으로 만들 수 있는 것
pretix는 Eventbrite 또는 Ticketmaster와 같은 상업 서비스에 티켓당 수수료를 지불하지 않고 티켓을 판매하려는 이벤트 주최자를 위해 특별히 구축된 기능이 풍부한 오픈 소스 티켓팅 플랫폼입니다. 독일의 pretix GmbH가 구축하고 유지 관리하며, 소규모 워크숍부터 주요 컨퍼런스 및 축제에 이르기까지 전 세계 수천 개의 이벤트를 지원하고, 트래픽이 많은 티켓 판매 순간에도 시스템이 다운되지 않도록 설계되었습니다.
자체 VPS에 pretix를 셀프 호스팅하면 참석자 데이터, 결제 구성 및 수익을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 타사 게이트웨이에 모든 티켓의 일정 비율을 지불하는 대신, 고정 호스팅 비용을 지불하며, 관리하는 인프라 내에 개인 데이터를 보관함으로써 GDPR을 완벽하게 준수할 수 있습니다.
pretix의 주요 특징
유연한 티켓 판매
하나의 상점에서 여러 이벤트에 걸쳐 할당량, 바우처, 좌석 선택, 시간 기반 이용 가능 여부와 함께 유료, 무료, 기부 기반 티켓을 판매하세요.
내장형 결제
Stripe, PayPal, SEPA, 은행 송금 및 기타 다양한 게이트웨이와의 기본 통합 — 타사 플러그인 마켓플레이스가 필요 없습니다.
좌석 배치도
극장, 공연장, 경기장을 위한 카테고리, 가격 차등, 접근성 좌석을 갖춘 시각적 대화형 좌석 선택
현장 체크인
모바일 및 데스크톱 스캐너 앱은 연결 상태가 좋지 않은 장소를 위한 오프라인 모드를 포함하여 현장에서 QR 코드 티켓을 검증합니다.
다국어 쇼핑몰
현지화된 티켓 상점을 30개 이상의 언어로 제공하며, 번역된 이메일, 티켓 레이아웃 및 결제 흐름을 즉시 사용할 수 있습니다.
REST API 및 Webhooks
문서화된 REST API 및 이벤트 기반 웹훅을 통해 pretix를 CRM, 회계 시스템, 배지 인쇄와 통합하세요.
Hostinger에서 pretix을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.