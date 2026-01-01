pretix는 Eventbrite 또는 Ticketmaster와 같은 상업 서비스에 티켓당 수수료를 지불하지 않고 티켓을 판매하려는 이벤트 주최자를 위해 특별히 구축된 기능이 풍부한 오픈 소스 티켓팅 플랫폼입니다. 독일의 pretix GmbH가 구축하고 유지 관리하며, 소규모 워크숍부터 주요 컨퍼런스 및 축제에 이르기까지 전 세계 수천 개의 이벤트를 지원하고, 트래픽이 많은 티켓 판매 순간에도 시스템이 다운되지 않도록 설계되었습니다.

자체 VPS에 pretix를 셀프 호스팅하면 참석자 데이터, 결제 구성 및 수익을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 타사 게이트웨이에 모든 티켓의 일정 비율을 지불하는 대신, 고정 호스팅 비용을 지불하며, 관리하는 인프라 내에 개인 데이터를 보관함으로써 GDPR을 완벽하게 준수할 수 있습니다.