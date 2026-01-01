Galaxy 원클릭 설치 배포
접근 가능하고 재현 가능한 생물정보학 분석 및 데이터 집약적인 과학 워크플로우를 위한 오픈 소스 웹 플랫폼
Galaxy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Galaxy 활용으로 만들 수 있는 것
Galaxy는 연구자들이 한 줄의 코드도 작성하지 않고 데이터 집약적인 생물의학 분석을 실행하고, 공유하며, 재현할 수 있도록 하는 오픈 소스 웹 플랫폼입니다. 전 세계 수천 개의 연구실에서 사용되며, 통합된 브라우저 인터페이스 뒤에서 수천 개의 명령줄 도구를 래핑하여 과학자들이 복잡한 생물정보학 파이프라인을 구축하고, 모든 매개변수를 추적하며, 몇 달 후에도 정확히 동일한 분석을 다시 실행할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 Galaxy를 자체 호스팅하면 민감한 시퀀싱 데이터, 환자 코호트 및 미공개 워크플로우를 작업당 수수료나 공유 서버 대기열 대기 시간 없이 전적으로 귀하의 통제하에 유지할 수 있습니다. 이 템플릿은 즉각적인 단일 테넌트 배포를 위해 Galaxy, PostgreSQL, nginx가 사전 구성된 단일 올인원 컨테이너를 제공합니다.
Galaxy의 주요 특징
재현 가능한 워크플로
모든 도구, 매개변수, 데이터셋 버전을 캡처하여 몇 달 또는 몇 년 후에도 모든 분석을 비트 단위로 다시 실행할 수 있도록 합니다.
시각적 파이프라인 편집기
Bash 또는 Snakemake로 스크립팅하지 않고 드래그 앤 드롭 캔버스에서 다단계 생물정보학 파이프라인을 구성하세요.
수천 개의 도구
Galaxy Tool Shed에서 유전체학, 단백질체학, 대사체학, 이미징 및 머신러닝을 다루는 검증된 도구를 설치하세요.
대화형 노트북
Jupyter, RStudio 및 기타 대화형 환경을 Galaxy 기록 및 데이터 세트에서 직접 실행하세요.
기록 및 공유
모든 분석 실행을 버전 관리되는 기록으로 체계화하여, 공동 작업자가 클릭 한 번으로 공유, 게시 또는 가져올 수 있습니다.
콘다 의존성 해결
도구는 Conda와 BioContainers를 통해 자동으로 의존성을 해결하여 환경 충돌을 제거합니다.
Hostinger에서 Galaxy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.