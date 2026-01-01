Galaxy는 연구자들이 한 줄의 코드도 작성하지 않고 데이터 집약적인 생물의학 분석을 실행하고, 공유하며, 재현할 수 있도록 하는 오픈 소스 웹 플랫폼입니다. 전 세계 수천 개의 연구실에서 사용되며, 통합된 브라우저 인터페이스 뒤에서 수천 개의 명령줄 도구를 래핑하여 과학자들이 복잡한 생물정보학 파이프라인을 구축하고, 모든 매개변수를 추적하며, 몇 달 후에도 정확히 동일한 분석을 다시 실행할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 Galaxy를 자체 호스팅하면 민감한 시퀀싱 데이터, 환자 코호트 및 미공개 워크플로우를 작업당 수수료나 공유 서버 대기열 대기 시간 없이 전적으로 귀하의 통제하에 유지할 수 있습니다. 이 템플릿은 즉각적인 단일 테넌트 배포를 위해 Galaxy, PostgreSQL, nginx가 사전 구성된 단일 올인원 컨테이너를 제공합니다.