원클릭 설치로 Seafile 배포
드롭박스 대안으로 자체 호스팅 파일 동기화 및 공유 플랫폼.
Seafile용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Seafile 활용으로 만들 수 있는 것
Seafile은 고성능 오픈소스 파일 동기화 및 공유 플랫폼으로, 전 세계 수백만 명이 사용합니다. 고유한 블록 수준 동기화 기술은 기기 간에 빠르고 대역폭 효율적인 파일 전송을 제공하여, 대규모 파일 라이브러리를 관리하는 팀에 이상적입니다. 일반적인 클라우드 스토리지와 달리, Seafile은 대규모 파일 컬렉션의 안정적인 동기화를 위해 처음부터 설계되었습니다.
클라이언트 측 암호화, 파일 버전 관리, 세분화된 폴더 권한, 그리고 모든 플랫폼을 위한 기본 동기화 클라이언트를 통해, Seafile은 구독료나 사용자당 요금 없이 엔터프라이즈급 파일 관리를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 모든 데이터를 사용자 자신의 서버에 보관할 수 있습니다. 이 템플릿에는 메타데이터 저장을 위한 MariaDB, 성능 캐싱을 위한 Memcached, 그리고 보안 액세스를 위한 Traefik HTTPS 라우팅이 포함되어 있습니다.
Seafile의 주요 특징
블록 수준 동기화
델타 동기화는 변경된 파일 블록만 전송하여 연결된 모든 장치에서 빠르고 대역폭 효율적인 동기화를 제공합니다.
종단 간 암호화
클라이언트 측 암호화 라이브러리는 파일이 장치를 떠나기 전에 암호화되도록 보장하여, 저장 중 및 전송 중인 민감한 데이터를 보호합니다.
파일 버전 관리
구성 가능한 보존 기간을 갖춘 자동 버전 기록을 통해 이전 파일 버전을 복원하고 시간 경과에 따른 변경 사항을 추적할 수 있습니다.
안전한 공유 링크
비밀번호, 만료일, 다운로드 제한이 있는 링크를 통해 파일과 폴더를 공유하여 외부 협업을 제어할 수 있습니다.
크로스 플랫폼 클라이언트
Windows, macOS, Linux, iOS 및 Android용 네이티브 동기화 클라이언트를 통해 모든 기기에서 파일에 액세스할 수 있습니다.
Hostinger에서 Seafile을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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