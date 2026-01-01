Seafile은 고성능 오픈소스 파일 동기화 및 공유 플랫폼으로, 전 세계 수백만 명이 사용합니다. 고유한 블록 수준 동기화 기술은 기기 간에 빠르고 대역폭 효율적인 파일 전송을 제공하여, 대규모 파일 라이브러리를 관리하는 팀에 이상적입니다. 일반적인 클라우드 스토리지와 달리, Seafile은 대규모 파일 컬렉션의 안정적인 동기화를 위해 처음부터 설계되었습니다.

클라이언트 측 암호화, 파일 버전 관리, 세분화된 폴더 권한, 그리고 모든 플랫폼을 위한 기본 동기화 클라이언트를 통해, Seafile은 구독료나 사용자당 요금 없이 엔터프라이즈급 파일 관리를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 모든 데이터를 사용자 자신의 서버에 보관할 수 있습니다. 이 템플릿에는 메타데이터 저장을 위한 MariaDB, 성능 캐싱을 위한 Memcached, 그리고 보안 액세스를 위한 Traefik HTTPS 라우팅이 포함되어 있습니다.