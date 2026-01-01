Wiki.js 원클릭 설치.
현대적인 오픈 소스 위키 플랫폼으로 WYSIWYG 편집, 전체 텍스트 검색, 버전 관리 및 다중 인증을 지원합니다.
Wiki.js용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wiki.js 활용으로 만들 수 있는 것
Wiki.js는 Node.js 기반으로 구축되고 PostgreSQL의 지원을 받는 현대적인 자체 호스팅 위키 플랫폼입니다. 시각적 WYSIWYG 편집기와 마크다운 지원, 전체 텍스트 검색, 모든 페이지에 대한 버전 기록, 세분화된 액세스 제어 정책을 제공하여 개인 지식 기반과 기업 문서화 모두에 적합합니다.
VPS에 Wiki.js를 자체 호스팅하면 SaaS 구독 없이도 문서를 비공개로 유지하고 액세스할 수 있습니다. LDAP, OAuth, SAML 및 수십 개의 외부 인증 공급자와 통합되며, 40개 이상의 인터페이스 언어를 지원하고, Git 및 클라우드 객체 스토리지를 포함한 모듈 기반 스토리지 백엔드를 제공합니다.
Wiki.js의 주요 특징
풍부한 편집 옵션
선호도와 숙련도에 따라 시각적인 WYSIWYG 편집기, 일반 마크다운 또는 AsciiDoc 편집기를 사용하여 작성하세요.
전체 텍스트 검색
PostgreSQL 백엔드로 구동되는 빠르고 정확한 전체 텍스트 인덱싱을 통해 모든 위키 페이지에서 어떤 콘텐츠든 즉시 찾을 수 있습니다.
버전 기록
모든 페이지 편집은 버전 관리되며, 이를 통해 시간 경과에 따른 변경 사항을 비교하고 모든 이전 버전의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.
접근 제어
페이지, 그룹 또는 섹션별로 세분화된 읽기 및 쓰기 권한을 정의하여 위키의 각 부분을 누가 보거나 편집할 수 있는지 제어합니다.
다중 인증 통합
중앙 집중식 사용자 인증을 위해 LDAP, OAuth 2.0, SAML 또는 수십 개의 소셜 로그인 제공업체 중 하나에 연결하세요.
Hostinger에서 Wiki.js을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.