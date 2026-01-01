Wiki.js는 Node.js 기반으로 구축되고 PostgreSQL의 지원을 받는 현대적인 자체 호스팅 위키 플랫폼입니다. 시각적 WYSIWYG 편집기와 마크다운 지원, 전체 텍스트 검색, 모든 페이지에 대한 버전 기록, 세분화된 액세스 제어 정책을 제공하여 개인 지식 기반과 기업 문서화 모두에 적합합니다.

VPS에 Wiki.js를 자체 호스팅하면 SaaS 구독 없이도 문서를 비공개로 유지하고 액세스할 수 있습니다. LDAP, OAuth, SAML 및 수십 개의 외부 인증 공급자와 통합되며, 40개 이상의 인터페이스 언어를 지원하고, Git 및 클라우드 객체 스토리지를 포함한 모듈 기반 스토리지 백엔드를 제공합니다.