Keycloak을 원클릭 설치로 배포하세요.
SSO, OAuth2, SAML을 지원하는 엔터프라이즈급 오픈 소스 신원 및 접근 관리.
Keycloak용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Keycloak 활용으로 만들 수 있는 것
키클록은 Red Hat이 개발하고 CNCF에 승인된, 검증된 오픈 소스 ID 및 액세스 관리(IAM) 플랫폼입니다. 단일 로그인(SSO), 다단계 인증(MFA), 소셜 로그인, LDAP/Active Directory 페더레이션 및 역할 기반 액세스 제어를 처리하여 배포하는 모든 애플리케이션에 대해 사용자 지정 인증 시스템을 구축할 필요를 없애줍니다.
자체 VPS에 키클록을 자체 호스팅하면 민감한 사용자 자격 증명 및 세션 데이터에 대한 완전한 소유권을 가지면서 클라우드 IAM 서비스의 사용자별 요금제를 피할 수 있습니다. 이 배포는 프로덕션 수준의 영구 저장을 위해 PostgreSQL을 사용하므로 처음부터 실제 워크로드를 보호하는 데 적합합니다.
Keycloak의 주요 특징
싱글 사인온
사용자가 한 번 인증하면 자격 증명을 다시 입력할 필요 없이 모든 연결된 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하여, 마찰을 줄이고 보안 태세를 개선합니다.
다단계 인증
애플리케이션을 수정하지 않고 OTP, WebAuthn 및 사용자 지정 인증자를 모든 로그인 흐름에 추가합니다.
아이덴티티 중개
Google, GitHub, Azure AD 또는 모든 OIDC/SAML 공급자에게 인증을 위임하면서 사용자 데이터베이스는 중앙에 유지합니다.
사용자 연동
기존 LDAP 또는 Active Directory 서버에서 디렉터리를 마이그레이션하지 않고 사용자를 동기화하고 인증합니다.
세분화된 권한
다중 테넌트 배포를 위해 여러 격리된 영역에 걸쳐 역할, 그룹 및 리소스 수준 권한을 정의합니다.
Hostinger에서 Keycloak을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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