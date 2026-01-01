키클록은 Red Hat이 개발하고 CNCF에 승인된, 검증된 오픈 소스 ID 및 액세스 관리(IAM) 플랫폼입니다. 단일 로그인(SSO), 다단계 인증(MFA), 소셜 로그인, LDAP/Active Directory 페더레이션 및 역할 기반 액세스 제어를 처리하여 배포하는 모든 애플리케이션에 대해 사용자 지정 인증 시스템을 구축할 필요를 없애줍니다.

자체 VPS에 키클록을 자체 호스팅하면 민감한 사용자 자격 증명 및 세션 데이터에 대한 완전한 소유권을 가지면서 클라우드 IAM 서비스의 사용자별 요금제를 피할 수 있습니다. 이 배포는 프로덕션 수준의 영구 저장을 위해 PostgreSQL을 사용하므로 처음부터 실제 워크로드를 보호하는 데 적합합니다.