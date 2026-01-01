BookStack은 Laravel 기반으로 구축된 무료 오픈소스 위키로, 문서를 책, 챕터, 페이지의 3단계 계층 구조로 구성하여 사람들이 구조화된 콘텐츠에 대해 자연스럽게 생각하는 방식을 반영합니다. WYSIWYG 편집기, 내장된 마크다운 모드, draw.io 다이어그램 통합 기능은 팀이 플랫폼을 벗어나지 않고도 문서를 작성하고 설명할 수 있음을 의미합니다.

자체 VPS에 BookStack을 자체 호스팅하면 런북, 아키텍처 결정, HR 정책과 같은 민감한 내부 문서를 사용자당 비용 없이, 제3자 접근 없이 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 통해 지식 기반의 각 섹션을 누가 읽거나 편집할 수 있는지 정확하게 제어할 수 있습니다.