원클릭 설치로 BookStack 배포
자체 호스팅 위키 플랫폼으로, 체계적인 팀 문서화를 위한 '책', '챕터', '페이지' 계층 구조를 제공합니다.
BookStack용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
BookStack 활용으로 만들 수 있는 것
BookStack은 Laravel 기반으로 구축된 무료 오픈소스 위키로, 문서를 책, 챕터, 페이지의 3단계 계층 구조로 구성하여 사람들이 구조화된 콘텐츠에 대해 자연스럽게 생각하는 방식을 반영합니다. WYSIWYG 편집기, 내장된 마크다운 모드, draw.io 다이어그램 통합 기능은 팀이 플랫폼을 벗어나지 않고도 문서를 작성하고 설명할 수 있음을 의미합니다.
자체 VPS에 BookStack을 자체 호스팅하면 런북, 아키텍처 결정, HR 정책과 같은 민감한 내부 문서를 사용자당 비용 없이, 제3자 접근 없이 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 통해 지식 기반의 각 섹션을 누가 읽거나 편집할 수 있는지 정확하게 제어할 수 있습니다.
BookStack의 주요 특징
구조화된 계층
책, 챕터, 페이지는 지식 기반이 수천 개의 항목으로 늘어나더라도 문서를 체계적으로 정리하고 쉽게 탐색할 수 있도록 합니다.
WYSIWYG 및 Markdown 에디터
작가들은 페이지별로 시각적 블록 편집기 또는 실시간 미리보기가 있는 원시 마크다운과 같은 선호하는 편집 경험을 선택합니다.
역할 기반 권한
책, 챕터, 페이지 수준의 세분화된 접근 제어를 통해 팀, 계약자, 일반 독자 간에 문서를 분할할 수 있습니다.
Full-Text 검색
모든 페이지 텍스트, 제목 및 메타데이터에 대한 빠른 검색을 통해 사용자는 콘텐츠가 어디에 저장되어 있는지 알 필요 없이 답변을 찾을 수 있습니다.
페이지 수정 내역
모든 편집은 차이점 보기 및 원클릭 롤백 기능으로 버전 관리되며, 공동 문서화를 위한 감사 추적 및 안전망을 제공합니다.
Hostinger에서 BookStack을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.