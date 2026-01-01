Multi-Scrobbler 원클릭 설치.
Plex, Jellyfin, Spotify 등에서 재생된 음악을 추적하여 Last.fm, ListenBrainz 또는 Maloja로 전송하는 자체 호스팅 스크로블링 허브입니다.
Multi-Scrobbler용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Multi-Scrobbler 활용으로 만들 수 있는 것
Multi-Scrobbler는 음악을 듣는 모든 장소와 이를 추적하는 모든 서비스를 연결합니다. Plex와 Jellyfin에는 전혀 없으며 YouTube Music, Deezer, Subsonic 클라이언트 전반에 걸쳐 파편화되어 있는 각 음악 앱의 내장 스크로블링에 의존하는 대신, Multi-Scrobbler는 모든 재생 기록을 하나의 파이프라인으로 통합합니다. 이것은 25개 이상의 소스를 지원하며 Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito 및 기타 대상으로 동시에 청취 기록을 전달합니다.
VPS에 자체 호스팅하면 스크로블러가 다른 미디어 서비스와 함께 연중무휴 24시간 실행되며, Spotify 및 Last.fm이 접근할 수 있는 공개 OAuth 콜백 URL을 제공합니다. 웹 대시보드는 실시간 청취 기록, 소스별 통계 및 상세 로그를 표시하며, 사용자의 청취 기록을 타사 SaaS에 노출하지 않습니다.
Multi-Scrobbler의 주요 특징
범용 소스 커버리지
Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic 클라이언트 및 25개 이상의 다른 음악 플레이어의 재생 기록을 단일 파이프라인에서 추적합니다.
다중 스크로블 대상
각 청취 기록을 Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito 및 다른 대상에 수동 중복 없이 동시에 전달합니다.
실시간 상태 대시보드
웹 UI는 현재 재생 중인 트랙, 최근 스크로블, 소스별 통계를 표시하여 모든 연결을 한눈에 확인할 수 있습니다.
스마트 중복 제거
동일한 트랙을 재생하는 여러 소스에서 보고된 중복 청취를 감지하고, 각 재생을 스크로블 대상에 한 번만 제출합니다.
웹훅 알림
Now Playing 업데이트 및 오류를 Discord, Gotify, Ntfy 또는 Apprise로 푸시하여 대시보드를 확인하지 않고도 손상된 통합을 감지할 수 있습니다.
Hostinger에서 Multi-Scrobbler을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.