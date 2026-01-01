Multi-Scrobbler는 음악을 듣는 모든 장소와 이를 추적하는 모든 서비스를 연결합니다. Plex와 Jellyfin에는 전혀 없으며 YouTube Music, Deezer, Subsonic 클라이언트 전반에 걸쳐 파편화되어 있는 각 음악 앱의 내장 스크로블링에 의존하는 대신, Multi-Scrobbler는 모든 재생 기록을 하나의 파이프라인으로 통합합니다. 이것은 25개 이상의 소스를 지원하며 Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito 및 기타 대상으로 동시에 청취 기록을 전달합니다.

VPS에 자체 호스팅하면 스크로블러가 다른 미디어 서비스와 함께 연중무휴 24시간 실행되며, Spotify 및 Last.fm이 접근할 수 있는 공개 OAuth 콜백 URL을 제공합니다. 웹 대시보드는 실시간 청취 기록, 소스별 통계 및 상세 로그를 표시하며, 사용자의 청취 기록을 타사 SaaS에 노출하지 않습니다.