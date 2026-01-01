Moodle은 236개국 152,000개 이상의 사이트에서 4억 8,900만 명의 사용자에게 신뢰받는 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 학습 관리 시스템입니다. 강좌 생성, 퀴즈 및 평가, 동료 평가, 토론 포럼, 성적 관리, 모바일 액세스 등 교육자와 교육팀에 필요한 모든 것을 하나의 자체 호스팅 플랫폼에서 제공합니다. WCAG 2.1 AA 접근성 규정 준수 및 2,000개 이상의 플러그인을 통해 Moodle은 K-12 학교부터 기업 교육 부서에 이르기까지 모든 학습 환경에 적응합니다.

VPS에 Moodle을 자체 호스팅하면 사용자당 라이선스 비용이 없어지고 강좌 콘텐츠 및 학습자 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 호스팅된 LMS 제공업체에서 부과하는 제한 없이 맞춤형 플러그인을 설치하고, 브랜드 테마를 적용하며, 기존 인증 시스템과 통합할 수 있습니다.