원클릭 설치로 Moodle 배포.
전 세계에서 가장 인기 있는 오픈소스 학습 관리 시스템으로, 4억 8,900만 명 이상의 사용자가 온라인 강좌, 평가 및 교육을 위해 신뢰합니다.
Moodle용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Moodle 활용으로 만들 수 있는 것
Moodle은 236개국 152,000개 이상의 사이트에서 4억 8,900만 명의 사용자에게 신뢰받는 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 학습 관리 시스템입니다. 강좌 생성, 퀴즈 및 평가, 동료 평가, 토론 포럼, 성적 관리, 모바일 액세스 등 교육자와 교육팀에 필요한 모든 것을 하나의 자체 호스팅 플랫폼에서 제공합니다. WCAG 2.1 AA 접근성 규정 준수 및 2,000개 이상의 플러그인을 통해 Moodle은 K-12 학교부터 기업 교육 부서에 이르기까지 모든 학습 환경에 적응합니다.
VPS에 Moodle을 자체 호스팅하면 사용자당 라이선스 비용이 없어지고 강좌 콘텐츠 및 학습자 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 호스팅된 LMS 제공업체에서 부과하는 제한 없이 맞춤형 플러그인을 설치하고, 브랜드 테마를 적용하며, 기존 인증 시스템과 통합할 수 있습니다.
Moodle의 주요 특징
강좌 빌더
하나의 통합 에디터에서 동영상, SCORM 패키지, 퀴즈, 과제 및 대화형 활동을 지원하는 드래그 앤 드롭 방식의 코스 구성.
평가 도구
퀴즈, 동료 평가, 루브릭 기반 채점 및 자동화된 피드백은 강사에게 학습자 진행 상황을 평가하고 추적할 수 있는 유연한 방법을 제공합니다.
협업 기능
토론 포럼, 채팅방, 위키 및 내장 화상 회의 통합은 모든 규모에서 능동적인 학습과 그룹 상호 작용을 촉진합니다.
분석 및 보고
맞춤형 보고서는 코스 완료, 퀴즈 점수 및 참여도 지표를 추적하여 강사가 어려움을 겪는 학습자를 조기에 식별할 수 있도록 합니다.
플러그인 생태계
2,000개 이상의 플러그인이 게이미피케이션, 타사 통합, 맞춤형 활동 유형 및 전문화된 평가 형식으로 Moodle을 확장합니다.
Hostinger에서 Moodle을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.