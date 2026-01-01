Apprise API는 Apprise Notification Library를 래핑하는 경량 REST 마이크로서비스로, 모든 애플리케이션에 120개 이상의 알림 플랫폼에 동시에 도달할 수 있는 단일 엔드포인트를 제공합니다. 운영하는 모든 서비스에서 Slack, Discord, PagerDuty, 이메일 및 모바일 푸시에 대한 별도의 통합을 유지하는 대신, Apprise API에서 대상을 한 번 구성하고 단일 HTTP 호출을 통해 모든 알림을 라우팅할 수 있습니다.

Apprise API를 자체 호스팅하면 알림 라우팅 로직과 모든 민감한 웹훅 토큰이 타사 애그리게이터를 통하지 않고 자체 인프라에 유지됩니다. 상태 저장 구성 모드는 재시작 시에도 알림 엔드포인트 및 템플릿을 유지하며, 내장된 웹 인터페이스를 통해 코드를 작성하지 않고도 대상을 테스트하고 관리할 수 있습니다.