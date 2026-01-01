Snipe-IT은 Laravel 기반으로 구축된 강력한 오픈 소스 IT 자산 관리 시스템으로, 조직이 하드웨어 자산, 소프트웨어 라이선스, 액세서리 및 소모품을 전체 수명 주기 동안 추적하도록 돕습니다. 13,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 있으며, 체크인/체크아웃 워크플로, 감가상각 추적, 보증 관리 및 포괄적인 보고 기능을 포함한 엔터프라이즈급 기능을 제공하며, 이 모든 것을 값비싼 라이선스 비용 없이 이용할 수 있습니다.

VPS에 Snipe-IT을 자체 호스팅하면 사용자당 또는 자산당 반복 비용 없이 민감한 자산 및 라이선스 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. MariaDB 기반 배포는 소규모 팀부터 대기업까지 확장 가능하며, 수천 개의 자산을 처리하면서 바코드 스캐닝, 보고 및 REST API 통합을 위한 빠른 쿼리를 유지합니다.