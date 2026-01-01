원클릭 설치로 Snipe-IT 배포
조직 전체에서 하드웨어, 소프트웨어 라이선스, 감가상각을 추적할 수 있는 무료 오픈 소스 IT 자산 관리입니다.
Snipe-IT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Snipe-IT 활용으로 만들 수 있는 것
Snipe-IT은 Laravel 기반으로 구축된 강력한 오픈 소스 IT 자산 관리 시스템으로, 조직이 하드웨어 자산, 소프트웨어 라이선스, 액세서리 및 소모품을 전체 수명 주기 동안 추적하도록 돕습니다. 13,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 있으며, 체크인/체크아웃 워크플로, 감가상각 추적, 보증 관리 및 포괄적인 보고 기능을 포함한 엔터프라이즈급 기능을 제공하며, 이 모든 것을 값비싼 라이선스 비용 없이 이용할 수 있습니다.
VPS에 Snipe-IT을 자체 호스팅하면 사용자당 또는 자산당 반복 비용 없이 민감한 자산 및 라이선스 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. MariaDB 기반 배포는 소규모 팀부터 대기업까지 확장 가능하며, 수천 개의 자산을 처리하면서 바코드 스캐닝, 보고 및 REST API 통합을 위한 빠른 쿼리를 유지합니다.
Snipe-IT의 주요 특징
자산 반입/반출
간소화된 체크인 및 체크아웃 워크플로와 자동 이메일 알림을 통해 누가 언제 어떤 자산을 가지고 있는지 정확하게 추적합니다.
라이선스 관리
소프트웨어 라이선스 키, 시트 수, 갱신 날짜를 관리하여 규정 준수를 유지하고 과도하거나 부족한 라이선스 사용을 방지합니다.
감가상각 추적
정확한 재무 보고 및 회계를 위해 정액법 또는 정률법을 사용하여 자산 감가상각을 계산합니다.
바코드 및 QR 코드
모든 자산에 대한 바코드 또는 QR 코드를 생성하고 스캔하여 빠른 실사 감사 및 모바일 친화적인 재고 관리를 가능하게 합니다.
REST API 및 보고
데이터를 CSV 또는 Excel로 내보내고, 자동화 및 비즈니스 인텔리전스 워크플로를 위한 전체 REST API를 통해 외부 시스템과 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Snipe-IT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.