Etherpad는 여러 사용자가 동일한 문서를 동시에 편집할 수 있도록 하는 오픈 소스 웹 기반 협업 에디터이며, 모든 참가자에게 변경 사항이 즉시 표시됩니다. 각 기여자의 텍스트는 색상으로 구분되어 누가 무엇을 작성했는지 쉽게 알 수 있습니다. 등록이나 소프트웨어 설치가 필요하지 않으며, 링크를 공유하고 협업을 시작하기만 하면 됩니다.

VPS에 Etherpad를 자체 호스팅하면 민감한 문서가 자체 인프라를 벗어나지 않도록 보장합니다. 포함된 PostgreSQL 백엔드는 안정적인 영속성과 완벽한 버전 기록을 제공하며, 확장 가능한 플러그인 시스템을 통해 팀의 워크플로에 맞춰 이미지 지원, 작업 목록 및 맞춤형 통합을 추가할 수 있습니다.