원클릭 설치로 Etherpad 배포
여러 사용자가 동시에 문서를 작성하고 편집할 수 있는 오픈 소스 실시간 공동 작업 텍스트 편집기.
Etherpad용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Etherpad 활용으로 만들 수 있는 것
Etherpad는 여러 사용자가 동일한 문서를 동시에 편집할 수 있도록 하는 오픈 소스 웹 기반 협업 에디터이며, 모든 참가자에게 변경 사항이 즉시 표시됩니다. 각 기여자의 텍스트는 색상으로 구분되어 누가 무엇을 작성했는지 쉽게 알 수 있습니다. 등록이나 소프트웨어 설치가 필요하지 않으며, 링크를 공유하고 협업을 시작하기만 하면 됩니다.
VPS에 Etherpad를 자체 호스팅하면 민감한 문서가 자체 인프라를 벗어나지 않도록 보장합니다. 포함된 PostgreSQL 백엔드는 안정적인 영속성과 완벽한 버전 기록을 제공하며, 확장 가능한 플러그인 시스템을 통해 팀의 워크플로에 맞춰 이미지 지원, 작업 목록 및 맞춤형 통합을 추가할 수 있습니다.
Etherpad의 주요 특징
실시간 공동 편집
모든 참가자의 변경 사항은 색상으로 구분된 기여 표시와 함께 즉시 나타나므로, 팀은 병합 충돌이나 잠금 없이 함께 작성할 수 있습니다.
전체 버전 이력
모든 개정은 문서의 이전 상태를 되감고 복원할 수 있는 타임라인 스크러버와 함께 저장됩니다.
등록이 필요 없습니다
참가자들은 계정을 생성하지 않고 공유 URL을 통해 패드에 참여하여 외부 게스트와의 일회성 협업에 대한 마찰을 줄입니다.
플러그인 생태계
팀의 특정 요구 사항에 맞게 이미지 삽입, 작업 목록, 내보내기 형식 및 도구 통합을 위한 플러그인으로 이더패드를 확장하세요.
관리자 페이지
웹 기반 관리 인터페이스를 통해 직접적인 서버 액세스 없이 패드를 관리하고, 활동을 모니터링하며, 서버 설정을 구성할 수 있습니다.
Hostinger에서 Etherpad을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.