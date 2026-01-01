MetaMCP는 여러 MCP 서버를 단일의 통합된 엔드포인트로 집계하는 오픈 소스 MCP(Model Context Protocol) 프록시입니다. 이를 통해 서버를 네임스페이스로 그룹화하고, 속도 제한 및 관찰 가능성을 위한 미들웨어를 적용하며, 인증을 통해 엔드포인트를 노출할 수 있습니다. 이 모든 작업은 기존 MCP 클라이언트를 수정하지 않고도 가능합니다.

자체 VPS에 MetaMCP를 자체 호스팅하면 AI 도구 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 모든 MCP 클라이언트(Cursor, Claude Desktop 또는 사용자 지정 에이전트)를 하나의 관리형 게이트웨이에 연결하고, 비밀을 서버 측에 보관하며, 서버 변경 시 모든 클라이언트를 재구성할 필요 없이 도구 생태계를 확장할 수 있습니다.