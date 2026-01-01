MetaMCP 원클릭 설치
단일 엔드포인트를 통해 모든 MCP 서버를 관리, 구성 및 노출할 수 있는 통합 MCP 애그리게이터 및 게이트웨이.
MetaMCP용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
MetaMCP 활용으로 만들 수 있는 것
MetaMCP는 여러 MCP 서버를 단일의 통합된 엔드포인트로 집계하는 오픈 소스 MCP(Model Context Protocol) 프록시입니다. 이를 통해 서버를 네임스페이스로 그룹화하고, 속도 제한 및 관찰 가능성을 위한 미들웨어를 적용하며, 인증을 통해 엔드포인트를 노출할 수 있습니다. 이 모든 작업은 기존 MCP 클라이언트를 수정하지 않고도 가능합니다.
자체 VPS에 MetaMCP를 자체 호스팅하면 AI 도구 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 모든 MCP 클라이언트(Cursor, Claude Desktop 또는 사용자 지정 에이전트)를 하나의 관리형 게이트웨이에 연결하고, 비밀을 서버 측에 보관하며, 서버 변경 시 모든 클라이언트를 재구성할 필요 없이 도구 생태계를 확장할 수 있습니다.
MetaMCP의 주요 특징
MCP 서버 통합
STDIO 또는 HTTP MCP 서버를 원하는 만큼 결합하여 클라이언트가 연결할 수 있는 단일 통합 엔드포인트로 만드세요.
네임스페이스 작업 공간
MCP 서버를 격리된 네임스페이스로 그룹화하고, 한 번의 클릭으로 엔드포인트의 전체 도구 세트를 전환합니다.
API 키 인증
권한 있는 클라이언트와 에이전트만 도구에 액세스할 수 있도록 베어러 토큰 인증으로 엔드포인트를 보호하세요.
내장형 MCP 검사기
저장된 서버 구성으로 사내에서 MetaMCP 엔드포인트를 검사하고 디버그하여 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
미들웨어 지원
모든 집계된 MCP 트래픽 전반에 걸쳐 속도 제한, 관측 가능성 및 보안을 위해 플러그형 미들웨어를 적용합니다.
SSO 및 OAuth
OpenID Connect 제공업체 지원을 통해 로컬 Better Auth 세션 관리와 함께 엔터프라이즈 싱글 사인온을 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 MetaMCP을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
권장 서버 위치:
확인 중...
현지에서 시작하여 글로벌 시장으로 성장하세요.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.
더 많은 배포 가능한 앱을 살펴보세요
Visual Studio Code Server
어디서든 브라우저에서 Visual Studio Code를 실행하세요배포
1Backend
마이크로서비스 및 마이크로프론트엔드로 AI 앱 구축을 위한 자체 호스팅 플랫폼배포
Adminer
11개 이상의 데이터베이스 시스템을 지원하는 풀 기능 데이터베이스 관리 인터페이스배포