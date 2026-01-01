Rallly 원클릭 설치.
그룹, 팀, 시간대를 아울러 최적의 날짜와 시간을 협업하여 선택할 수 있는 자체 호스팅 일정 관리 도구입니다.
Rallly용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rallly 활용으로 만들 수 있는 것
Rallly는 Doodle 및 유사한 SaaS 앱을 대체하도록 설계된 개인 정보 보호에 친화적인 오픈 소스 일정 및 그룹 투표 도구입니다. 주최자는 제안된 날짜/시간 옵션으로 투표를 생성하고 링크를 공유하며, 응답자는 자신에게 적합한 시간대를 선택합니다. 참가자에게는 계정이 필요하지 않습니다. 주최자 대시보드는 가장 인기 있는 시간대를 강조 표시하여 최종 시간을 쉽게 확정할 수 있도록 합니다.
VPS에 Rallly를 자체 호스팅하면 참가자 이메일, 응답 데이터 및 회의 주제를 타사 일정 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이 플랫폼은 여러 시간대, 잠금 옵션, 맞춤형 브랜딩, 주최자를 위한 이메일 매직 링크 인증을 지원하며, 전체 스택은 단일 Next.js 컨테이너와 PostgreSQL에서 실행됩니다. 개인 용도로는 충분히 작고, 소규모 팀이나 클럽에는 충분히 견고합니다.
Rallly의 주요 특징
그룹 데이트 설문
설문당 수수료가 없는 두들(Doodle) 스타일의 설문조사를 통해 여러 날짜 및 시간 옵션을 제안하고, 초대받은 사람들의 참석 가능 여부를 수집하여 최적의 시간을 찾아냅니다.
시간대 인식
모든 옵션을 각 응답자의 현지 시간대에 자동으로 표시하여 분산된 팀이 암산 없이 시간을 선택할 수 있도록 합니다.
비회원 응답
초대받은 사람들은 이름과 선택 사항인 이메일로 투표합니다 — 가입, 비밀번호, 번거로움 없이 — 반면 주최자는 설문 조사를 관리하기 위해 계정을 유지합니다.
매직 링크 로그인
주최자들은 비밀번호 대신 이메일로 전송된 매직 링크를 통해 로그인하여, 편리함을 희생하지 않으면서 자격 증명 노출 영역을 작게 유지합니다.
잠금 및 숨김 옵션
선택한 옵션을 잠가 응답을 고정하거나, 투표 마감 후 옵션을 숨길 수 있습니다. 이는 추가 변경 없이 최종 선택을 확정하는 데 유용합니다.
커스텀 브랜딩
자신만의 사이트 이름, 로고, 테마를 설정하여 설문조사가 일반적인 SaaS 랜딩 페이지가 아닌 조직의 일부처럼 느껴지도록 하세요.
Hostinger에서 Rallly을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.