Rallly는 Doodle 및 유사한 SaaS 앱을 대체하도록 설계된 개인 정보 보호에 친화적인 오픈 소스 일정 및 그룹 투표 도구입니다. 주최자는 제안된 날짜/시간 옵션으로 투표를 생성하고 링크를 공유하며, 응답자는 자신에게 적합한 시간대를 선택합니다. 참가자에게는 계정이 필요하지 않습니다. 주최자 대시보드는 가장 인기 있는 시간대를 강조 표시하여 최종 시간을 쉽게 확정할 수 있도록 합니다.

VPS에 Rallly를 자체 호스팅하면 참가자 이메일, 응답 데이터 및 회의 주제를 타사 일정 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이 플랫폼은 여러 시간대, 잠금 옵션, 맞춤형 브랜딩, 주최자를 위한 이메일 매직 링크 인증을 지원하며, 전체 스택은 단일 Next.js 컨테이너와 PostgreSQL에서 실행됩니다. 개인 용도로는 충분히 작고, 소규모 팀이나 클럽에는 충분히 견고합니다.