Shelfmark는 웹 카탈로그, 토렌트 인덱서, Usenet, IRC 채널 등 여러 소스에서 동시에 책과 오디오북을 검색하고 그 결과를 로컬 라이브러리 관리자에게 전달하는 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 내장된 요청 시스템으로 다중 사용자 액세스를 지원하여, 가족 구성원이 각 통합 서비스에 별도의 계정 없이도 다운로드 요청을 찾아보고 제출할 수 있습니다.

Shelfmark는 Calibre, Calibre-Web, Grimmory, Audiobookshelf와 통합되어 다운로드된 제목을 기존 라이브러리에 직접 추가합니다. 모든 구성 및 기록은 구성 디렉토리 내의 단일 SQLite 데이터베이스에 저장되므로, 외부 데이터베이스 서비스가 필요하지 않습니다.