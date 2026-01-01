셸프마크 원클릭 설치.
여러 소스에서 제목을 찾아 귀하의 라이브러리로 다운로드하는 자체 호스팅 책 및 오디오북 검색 플랫폼입니다.
Shelfmark용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shelfmark 활용으로 만들 수 있는 것
Shelfmark는 웹 카탈로그, 토렌트 인덱서, Usenet, IRC 채널 등 여러 소스에서 동시에 책과 오디오북을 검색하고 그 결과를 로컬 라이브러리 관리자에게 전달하는 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 내장된 요청 시스템으로 다중 사용자 액세스를 지원하여, 가족 구성원이 각 통합 서비스에 별도의 계정 없이도 다운로드 요청을 찾아보고 제출할 수 있습니다.
Shelfmark는 Calibre, Calibre-Web, Grimmory, Audiobookshelf와 통합되어 다운로드된 제목을 기존 라이브러리에 직접 추가합니다. 모든 구성 및 기록은 구성 디렉토리 내의 단일 SQLite 데이터베이스에 저장되므로, 외부 데이터베이스 서비스가 필요하지 않습니다.
Shelfmark의 주요 특징
다중 소스 책 검색
웹 카탈로그, 토렌트 인덱서, 유즈넷, IRC 채널을 동시에 검색하고 단일 인터페이스에서 결과를 비교합니다.
라이브러리 매니저 통합
Calibre, Calibre-Web, Grimmory 또는 Audiobookshelf에 연결하여 다운로드한 책을 기존 라이브러리로 바로 라우팅할 수 있습니다.
다중 사용자 요청 시스템
가족 구성원은 다운로드 클라이언트에 직접 접근하지 않고도 자신의 계정을 통해 검색 결과를 찾아보고 다운로드 요청을 제출할 수 있습니다.
유연한 인증
네트워크 보안 요구 사항에 맞춰 인증 없음, 내장 사용자 계정, 리버스 프록시 헤더 또는 OIDC 중에서 선택하세요.
독립형 배포
SQLite는 모든 구성과 기록을 구성 볼륨 내에 저장합니다. — Shelfmark를 실행하는 데 외부 데이터베이스 서비스는 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 Shelfmark을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.