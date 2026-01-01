Suwayomi-Server는 인기 안드로이드 앱 Tachiyomi를 데스크톱 버전으로 재작성한 자체 호스팅 만화 및 코믹스 읽기 서버입니다. 이 서버는 Tachiyomi와 동일한 확장 프로그램 생태계를 통해 수백 개의 만화 소스에 연결되어, 모든 기기에서 접근 가능한 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 방대한 타이틀 라이브러리에 접근할 수 있도록 합니다. 제한된 카탈로그와 구독료가 있는 클라우드 기반 만화 서비스와 달리, Suwayomi는 지속적인 비용 없이 전적으로 사용자 자신의 서버에서 실행됩니다.

모든 읽기 기록, 라이브러리 데이터 및 다운로드는 로컬에 저장됩니다. Suwayomi는 자동 라이브러리 업데이트, CBZ 형식의 챕터 다운로드, 전용 전자책 리더 앱을 위한 OPDS 카탈로그 지원, 그리고 사용자 지정 가능한 읽기 경험을 지원하여, 만화 및 코믹스 애호가를 위한 완벽한 자체 호스팅 플랫폼을 제공합니다.