Suwayomi 원클릭 설치.
모든 웹 브라우저에서 수백 개의 Tachiyomi 소스를 이용할 수 있도록 하는 자체 호스팅 만화 및 코믹스 서버.
Suwayomi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Suwayomi 활용으로 만들 수 있는 것
Suwayomi-Server는 인기 안드로이드 앱 Tachiyomi를 데스크톱 버전으로 재작성한 자체 호스팅 만화 및 코믹스 읽기 서버입니다. 이 서버는 Tachiyomi와 동일한 확장 프로그램 생태계를 통해 수백 개의 만화 소스에 연결되어, 모든 기기에서 접근 가능한 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 방대한 타이틀 라이브러리에 접근할 수 있도록 합니다. 제한된 카탈로그와 구독료가 있는 클라우드 기반 만화 서비스와 달리, Suwayomi는 지속적인 비용 없이 전적으로 사용자 자신의 서버에서 실행됩니다.
모든 읽기 기록, 라이브러리 데이터 및 다운로드는 로컬에 저장됩니다. Suwayomi는 자동 라이브러리 업데이트, CBZ 형식의 챕터 다운로드, 전용 전자책 리더 앱을 위한 OPDS 카탈로그 지원, 그리고 사용자 지정 가능한 읽기 경험을 지원하여, 만화 및 코믹스 애호가를 위한 완벽한 자체 호스팅 플랫폼을 제공합니다.
Suwayomi의 주요 특징
수백 개의 출처
Tachiyomi 확장 프로그램 생태계를 통해 수백 개의 만화 및 코믹스 소스에 연결하여, 수십 가지 언어와 장르의 사이트를 이용할 수 있습니다.
자동 라이브러리 업데이트
업데이트 간격을 설정하면 Suwayomi가 추적 중인 모든 시리즈의 새 챕터를 자동으로 확인하여 수동으로 새로 고칠 필요 없이 라이브러리를 최신 상태로 유지합니다.
오프라인 챕터 다운로드
오프라인 읽기를 위해 챕터를 다운로드할 수 있으며, 선택적으로 모든 만화 리더 애플리케이션과 호환되는 CBZ 아카이브로 저장됩니다.
OPDS 카탈로그 지원
내장된 OPDS 카탈로그를 통해 KOReader 및 Panels와 같은 전자책 앱이 Suwayomi 라이브러리에 직접 연결하여 전용 기기에서 책을 읽을 수 있습니다.
브라우저 기반 리더
사용자 지정 레이아웃, 페이지 표시 모드, 읽기 방향 설정 등을 지원하는 모든 기능을 갖춘 리더로 브라우저에서 바로 만화를 읽을 수 있습니다.
Hostinger에서 Suwayomi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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