GIMP (GNU 이미지 조작 프로그램)는 상업용 도구와 견줄 만한 기능 세트를 갖춘 무료 오픈 소스 래스터 그래픽 편집기입니다. 사진 보정, 색상 교정, 레이어 기반 합성, 디지털 페인팅 및 그래픽 디자인을 단일 애플리케이션에서 처리합니다. 이 템플릿은 KasmVNC를 통해 브라우저에서 접근 가능한 데스크톱 환경에서 GIMP를 실행하므로, 로컬에 아무것도 설치하지 않고도 모든 장치에서 전체 편집 환경에 접근할 수 있습니다.

VPS에 GIMP를 호스팅하면 사용자 지정 브러시, 스크립트 및 프로젝트 파일이 항상 모든 머신에서 사용 가능합니다. 전용 CPU 및 RAM 리소스는 사양이 낮은 로컬 장치에 부담을 줄 수 있는 대형 캔버스 및 일괄 내보내기 작업을 처리합니다.