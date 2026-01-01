GIMP 원클릭 설치.
원격 데스크톱 인터페이스를 통해 모든 브라우저에서 접근 가능한 전문적인 오픈 소스 이미지 편집기입니다.
GIMP용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GIMP 활용으로 만들 수 있는 것
GIMP (GNU 이미지 조작 프로그램)는 상업용 도구와 견줄 만한 기능 세트를 갖춘 무료 오픈 소스 래스터 그래픽 편집기입니다. 사진 보정, 색상 교정, 레이어 기반 합성, 디지털 페인팅 및 그래픽 디자인을 단일 애플리케이션에서 처리합니다. 이 템플릿은 KasmVNC를 통해 브라우저에서 접근 가능한 데스크톱 환경에서 GIMP를 실행하므로, 로컬에 아무것도 설치하지 않고도 모든 장치에서 전체 편집 환경에 접근할 수 있습니다.
VPS에 GIMP를 호스팅하면 사용자 지정 브러시, 스크립트 및 프로젝트 파일이 항상 모든 머신에서 사용 가능합니다. 전용 CPU 및 RAM 리소스는 사양이 낮은 로컬 장치에 부담을 줄 수 있는 대형 캔버스 및 일괄 내보내기 작업을 처리합니다.
GIMP의 주요 특징
브라우저 기반 접근
KasmVNC를 통해 모든 최신 브라우저에서 전체 GIMP 작업 공간에 액세스하세요. 어떤 장치에도 로컬 설치가 필요하지 않습니다.
고급 리터칭 도구
사진작가와 디자이너를 위한 전문적인 사진 리터칭, 색상 보정, 톤 매핑 및 힐링 도구.
레이어 합성
마스크, 블렌드 모드, 그룹화 기능을 갖춘 레이어 기반 편집으로 복잡한 이미지 합성이 가능합니다.
스크립팅 자동화
Script-Fu 및 Python-Fu 스크립팅은 반복적인 작업을 자동화하고 대규모 이미지 세트의 일괄 처리를 가능하게 합니다.
다양한 형식 지원
변환 도구 없이 PSD, TIFF, WebP, RAW를 포함한 수백 가지 파일 형식을 열고, 편집하고, 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 GIMP을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.