Chatpad AI는 OpenAI의 GPT 모델을 위한 깨끗하고 오픈 소스 웹 인터페이스입니다. 모든 대화와 API 키는 외부 서버가 아닌 브라우저의 로컬 저장소에 저장됩니다. 추적, 쿠키, 서버 측 로깅이 없으며, 귀하의 프롬프트와 응답은 브라우저에서 OpenAI API로 직접 전송되며 다른 곳으로는 전송되지 않습니다.

Chatpad AI를 자체 호스팅하면 팀은 회사 인프라에서 공유되고 항상 사용 가능한 ChatGPT 인터페이스를 갖게 되며, API 사용량 청구를 중앙 집중화하고 OpenAI의 소비자 서비스 가용성 또는 정책 변경과 무관하게 안정적인 액세스를 제공합니다.