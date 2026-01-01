Chatpad AI 원클릭 설치 배포
개인 정보 보호에 중점을 둔 ChatGPT 인터페이스로, 추적이나 데이터 수집 없이 모든 대화를 로컬에 저장합니다.
Chatpad AI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Chatpad AI 활용으로 만들 수 있는 것
Chatpad AI는 OpenAI의 GPT 모델을 위한 깨끗하고 오픈 소스 웹 인터페이스입니다. 모든 대화와 API 키는 외부 서버가 아닌 브라우저의 로컬 저장소에 저장됩니다. 추적, 쿠키, 서버 측 로깅이 없으며, 귀하의 프롬프트와 응답은 브라우저에서 OpenAI API로 직접 전송되며 다른 곳으로는 전송되지 않습니다.
Chatpad AI를 자체 호스팅하면 팀은 회사 인프라에서 공유되고 항상 사용 가능한 ChatGPT 인터페이스를 갖게 되며, API 사용량 청구를 중앙 집중화하고 OpenAI의 소비자 서비스 가용성 또는 정책 변경과 무관하게 안정적인 액세스를 제공합니다.
Chatpad AI의 주요 특징
로컬 데이터 저장소
모든 대화와 API 키는 브라우저의 로컬 저장소에 저장되므로, 어떤 타사 서비스도 귀하의 프롬프트나 응답을 볼 수 없습니다.
계정 필요 없음
설정에서 OpenAI API 키를 추가하고 즉시 채팅을 시작하세요 — 가입, 구독, 워크플로우를 방해하는 사용량 경고 없이.
대화 내보내기
대화를 파일로 내보내고 가져와 중요한 채팅을 백업하거나 기기를 변경한 후에도 대화를 계속할 수 있습니다.
깔끔하고 집중된 인터페이스
방해 없는 디자인은 프리미엄 업셀링 및 기능 제한을 제거하여 대화에만 온전히 집중할 수 있도록 합니다.
다중 모델 지원
도구를 변경하지 않고 동일한 인터페이스에서 GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo 및 기타 OpenAI 모델 간에 전환할 수 있습니다.
Hostinger에서 Chatpad AI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.