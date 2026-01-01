ClassroomIO는 규정 준수 교육, 고객 교육 아카데미 및 파트너 인증 프로그램을 단일 플랫폼에서 운영해야 하는 기업을 위해 구축된 완전한 오픈 소스 학습 관리 시스템입니다. 무제한 코스, 레슨, 연습 문제, 다중 조직 작업 공간, 브랜드 인증서, 그리고 개요 및 레슨 콘텐츠를 작성해 주는 AI 코스 빌더를 포함합니다.

자체 VPS에 ClassroomIO를 자체 호스팅하면 학습자 기록, 인증서 ID 및 교육 감사 데이터를 직접 관리할 수 있습니다. 좌석당 비용, 공급업체 종속, 조직과 교육 데이터 사이의 제3자가 없습니다. 이 스택에는 Postgres, Redis 및 S3 호환 객체 스토리지가 함께 제공되므로 전체 LMS는 외부 서비스 없이 실행됩니다.