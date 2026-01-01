원클릭 설치로 ClassroomIO 배포
규정 준수, 고객 교육 및 파트너 교육 프로그램을 위한 오픈 소스 학습 관리 시스템.
ClassroomIO용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ClassroomIO 활용으로 만들 수 있는 것
ClassroomIO는 규정 준수 교육, 고객 교육 아카데미 및 파트너 인증 프로그램을 단일 플랫폼에서 운영해야 하는 기업을 위해 구축된 완전한 오픈 소스 학습 관리 시스템입니다. 무제한 코스, 레슨, 연습 문제, 다중 조직 작업 공간, 브랜드 인증서, 그리고 개요 및 레슨 콘텐츠를 작성해 주는 AI 코스 빌더를 포함합니다.
자체 VPS에 ClassroomIO를 자체 호스팅하면 학습자 기록, 인증서 ID 및 교육 감사 데이터를 직접 관리할 수 있습니다. 좌석당 비용, 공급업체 종속, 조직과 교육 데이터 사이의 제3자가 없습니다. 이 스택에는 Postgres, Redis 및 S3 호환 객체 스토리지가 함께 제공되므로 전체 LMS는 외부 서비스 없이 실행됩니다.
ClassroomIO의 주요 특징
규정 준수 교육
규제된 교육 프로그램의 마감일, 갱신, 유예 기간 및 면제를 브랜드 인증서와 맞춤형 ID를 활용하여 추적합니다.
AI 코스 빌더
Gemini, GPT-4o 또는 Claude를 사용하여 강의 개요, 수업 내용 및 과제를 생성한 다음 편집기에서 결과물을 다듬습니다.
AI 수업 튜터
수업 내 AI 어시스턴트는 주변 강의 자료를 기반으로 페이지에서 학습자 질문에 답변합니다.
프로그램 및 코호트
목표 설정, 코호트 일정 관리, 팀 관리, 그리고 진행 상황 공유 추적 기능을 갖춘 프로그램으로 강좌를 그룹화하세요.
다중 조직 작업 공간
단일 ClassroomIO 인스턴스에서 고유한 브랜딩, 맞춤 도메인 및 교사를 사용하여 별도의 조직을 운영하세요.
REST API 및 웹훅
ClassroomIO를 스택에 연결하려면 사용자를 등록하고, 자동화를 트리거하며, 'certificate.issued' 또는 'enrollment.completed'와 같은 이벤트를 수신합니다.
Hostinger에서 ClassroomIO을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.