PocketBase 원클릭 설치.
단일 실행 파일 형태의 오픈 소스 백엔드 — 실시간 데이터베이스, 인증, 파일 저장소, 관리자 UI가 기본으로 포함되어 있습니다.
PocketBase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PocketBase 활용으로 만들 수 있는 것
PocketBase는 실시간 SQLite 데이터베이스, 사용자 인증(이메일/비밀번호 및 OAuth2), 파일 저장소, 관리자 대시보드를 단일 Go 바이너리에 통합합니다. 생성하는 모든 컬렉션에 대해 REST 및 WebSocket API를 자동으로 생성하므로, 별도의 서비스를 실행할 필요 없이 몇 분 만에 작동하는 백엔드를 구축할 수 있습니다.
자체 VPS에 PocketBase를 직접 호스팅하면 모든 사용자 데이터와 애플리케이션 기록을 직접 제어할 수 있고, 요청당 클라우드 BaaS 비용을 없애며, 앱이 확장됨에 따라 예측 가능한 비용으로 지속적이고 항상 준비된 서버를 제공합니다.
PocketBase의 주요 특징
실시간 데이터베이스
SQLite 기반 컬렉션은 자동 REST 및 WebSocket API를 지원하여 백엔드 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 실시간 데이터 변경 사항을 구독할 수 있도록 합니다.
내장형 인증
이메일/비밀번호 가입 및 OAuth2 제공업체(Google, GitHub 등)는 사전 구성되어 제공되므로 별도의 ID 서비스가 필요 없습니다.
파일 저장소
자동 이미지 크기 조정 기능과 함께 PocketBase를 통해 파일을 직접 업로드하고 제공하거나, 확장 가능한 외부 스토리지를 위해 S3 호환 버킷을 연결하세요.
관리자 대시보드
내장 웹 UI를 통해 데이터베이스 쿼리를 작성할 필요 없이 컬렉션을 관리하고, 레코드를 탐색하며, 인증 공급자를 구성하고, 활동을 모니터링할 수 있습니다.
JavaScript 훅
JavaScript를 사용하여 사용자 지정 유효성 검사, 비즈니스 로직 및 API 경로 확장을 추가할 수 있습니다. 재컴파일이 필요 없으며, 변경 사항은 즉시 적용됩니다.
Hostinger에서 PocketBase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.