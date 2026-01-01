PocketBase는 실시간 SQLite 데이터베이스, 사용자 인증(이메일/비밀번호 및 OAuth2), 파일 저장소, 관리자 대시보드를 단일 Go 바이너리에 통합합니다. 생성하는 모든 컬렉션에 대해 REST 및 WebSocket API를 자동으로 생성하므로, 별도의 서비스를 실행할 필요 없이 몇 분 만에 작동하는 백엔드를 구축할 수 있습니다.

자체 VPS에 PocketBase를 직접 호스팅하면 모든 사용자 데이터와 애플리케이션 기록을 직접 제어할 수 있고, 요청당 클라우드 BaaS 비용을 없애며, 앱이 확장됨에 따라 예측 가능한 비용으로 지속적이고 항상 준비된 서버를 제공합니다.