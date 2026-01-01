Text Generation Web UI는 로컬에서 대규모 언어 모델을 로드, 실행 및 상호 작용하기 위한 오픈 소스 Gradio 기반 인터페이스입니다. 이는 llama.cpp를 통한 GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 및 Transformers를 포함하여 거의 모든 다른 자체 호스팅 LLM 프런트엔드보다 더 많은 모델 형식을 지원하므로, HuggingFace의 다양한 모델 파일로 작업하고 추론 매개변수를 완벽하게 제어해야 하는 사용자에게 주요 도구입니다.

이 배포는 CPU에 최적화된 빌드를 사용하며, 이는 llama.cpp 백엔드를 통해 GGUF 양자화 모델을 실행합니다. 이는 전용 GPU가 없는 모든 VPS에서 실용적입니다. GGUF 모델 파일을 models 볼륨에 넣으면 Models 탭에 로드할 준비가 된 상태로 나타납니다. 자체 호스팅은 대화, 시스템 프롬프트 및 모델과 공유하는 모든 문서를 자체 인프라에 보관합니다.