Text Generation Web UI를 원클릭 설치로 배포합니다.
CPU 또는 GPU에서 GGUF, GPTQ, AWQ를 지원하는 로컬 LLM을 실행하기 위한 기능이 풍부한 웹 인터페이스입니다.
Text Generation Web UI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Text Generation Web UI 활용으로 만들 수 있는 것
Text Generation Web UI는 로컬에서 대규모 언어 모델을 로드, 실행 및 상호 작용하기 위한 오픈 소스 Gradio 기반 인터페이스입니다. 이는 llama.cpp를 통한 GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 및 Transformers를 포함하여 거의 모든 다른 자체 호스팅 LLM 프런트엔드보다 더 많은 모델 형식을 지원하므로, HuggingFace의 다양한 모델 파일로 작업하고 추론 매개변수를 완벽하게 제어해야 하는 사용자에게 주요 도구입니다.
이 배포는 CPU에 최적화된 빌드를 사용하며, 이는 llama.cpp 백엔드를 통해 GGUF 양자화 모델을 실행합니다. 이는 전용 GPU가 없는 모든 VPS에서 실용적입니다. GGUF 모델 파일을 models 볼륨에 넣으면 Models 탭에 로드할 준비가 된 상태로 나타납니다. 자체 호스팅은 대화, 시스템 프롬프트 및 모델과 공유하는 모든 문서를 자체 인프라에 보관합니다.
Text Generation Web UI의 주요 특징
다중 형식 모델 지원
백엔드를 재구성하거나 컨테이너를 재구축할 필요 없이 동일한 인터페이스에서 GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 및 Transformers 모델을 로드할 수 있습니다.
채팅, 지시, 노트북
세 가지 고유한 상호작용 모드는 하나의 도구에서 다중 턴 대화, 구조화된 프롬프트-응답 작업, 그리고 자유 형식 텍스트 생성을 모두 다룹니다.
캐릭터 및 페르소나 시스템
배경 이야기, 예시 대화, 아바타를 사용하여 상세한 AI 캐릭터 카드를 정의하여 세션 전반에 걸쳐 모델의 행동을 형성합니다.
OpenAI 호환 API
코드 변경 없이 표준 OpenAI 클라이언트 라이브러리를 사용하여 외부 애플리케이션을 연결할 수 있도록 5000번 포트에서 선택적 REST API를 활성화합니다.
확장 생태계
커뮤니티 확장 기능은 장기 기억, 음성 입출력, 스테이블 디퓨전 통합 및 사용자 지정 도구와 같은 기능을 추가합니다.
GPU 없는 CPU 추론
llama.cpp를 통해 CPU에서 GGUF 양자화 모델을 실행합니다. — 3-7B 매개변수 모델은 8GB RAM을 갖춘 표준 VPS에서 실용적입니다.
Hostinger에서 Text Generation Web UI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.