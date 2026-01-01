원클릭 설치로 Odoo 배포
판매, 회계, 재고, 전자상거래 등을 하나의 통합 플랫폼에서 모두 처리하는 오픈 소스 ERP 및 CRM 스위트.
Odoo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Odoo 활용으로 만들 수 있는 것
Odoo는 120개국 1천만 명 이상의 사용자가 사용하는 포괄적인 오픈 소스 비즈니스 관리 스위트입니다. 모듈식 디자인으로 필요한 앱(CRM, 회계, 재고, 전자상거래 또는 프로젝트 관리)부터 시작하여 비즈니스 성장에 따라 확장할 수 있으며, 이 모든 것을 단일 통합 인터페이스에서 이용할 수 있습니다.
VPS에 Odoo를 자체 호스팅하면 사용자당 구독 비용을 없애고, 모든 비즈니스 데이터를 직접 관리하며, 제한 없이 사용자 지정 모듈 및 통합을 설치할 자유를 얻을 수 있습니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL이 포함되어 있습니다.
Odoo의 주요 특징
통합 CRM 및 영업
인보이스 발행 및 재고와 직접 연결되는 CRM에서 리드를 추적하고, 파이프라인을 관리하며, 후속 조치를 자동화합니다.
내장형 전자상거래
드래그 앤 드롭 웹사이트 빌더, 제품 카탈로그, 결제 게이트웨이 통합으로 온라인 스토어를 시작하세요.
회계 및 청구
별도의 회계 도구 없이 다중 통화 인보이싱, 세금 준수 및 은행 계정 조정을 처리하세요.
재고 및 생산
여러 창고의 재고를 관리하고, MRP 워크플로우를 실행하며, 바코드 스캔 지원을 통해 생산을 추적합니다.
모듈형 앱 스토어
30,000개 이상의 타사 모듈 중에서 선택하여 Odoo를 산업별 워크플로 및 통합 기능으로 확장하십시오.
Hostinger에서 Odoo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.