Odoo는 120개국 1천만 명 이상의 사용자가 사용하는 포괄적인 오픈 소스 비즈니스 관리 스위트입니다. 모듈식 디자인으로 필요한 앱(CRM, 회계, 재고, 전자상거래 또는 프로젝트 관리)부터 시작하여 비즈니스 성장에 따라 확장할 수 있으며, 이 모든 것을 단일 통합 인터페이스에서 이용할 수 있습니다.

VPS에 Odoo를 자체 호스팅하면 사용자당 구독 비용을 없애고, 모든 비즈니스 데이터를 직접 관리하며, 제한 없이 사용자 지정 모듈 및 통합을 설치할 자유를 얻을 수 있습니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL이 포함되어 있습니다.