Geneac은 웹에서 족보 연구를 공유하기 위한 오픈 소스 Ruby on Rails 애플리케이션입니다. 방문자는 위키 스타일 형식으로 사람, 관계, 사진, 메모를 탐색할 수 있으며, 관리자는 인증된 백엔드에서 기본 족보를 관리합니다. 데이터 모델은 족보를 위해 특별히 제작되었으며, 개인, 가족, 출처 인용, 편집 기록 및 태그 지정은 개조된 블로그 게시물이 아니라 일류 개념입니다.

Geneac을 자체 호스팅하면 수십 년간의 가족 연구, 스캔된 문서 및 비공개 메모를 사용자 자신의 서버에 보관할 수 있으며, 액세스는 전적으로 사용자가 제어합니다. 이 애플리케이션은 SQLite 및 로컬 파일 스토리지를 사용하므로, 단일 영구 볼륨이 전체 사이트를 캡처하고 데이터베이스 도구 없이 일반 파일 복사본으로 백업할 수 있습니다.