Geneac 원클릭 설치.
가족 계보, 연구 자료 및 사진을 온라인에 게시할 수 있는 자체 호스팅 족보 사이트 빌더.
Geneac용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Geneac 활용으로 만들 수 있는 것
Geneac은 웹에서 족보 연구를 공유하기 위한 오픈 소스 Ruby on Rails 애플리케이션입니다. 방문자는 위키 스타일 형식으로 사람, 관계, 사진, 메모를 탐색할 수 있으며, 관리자는 인증된 백엔드에서 기본 족보를 관리합니다. 데이터 모델은 족보를 위해 특별히 제작되었으며, 개인, 가족, 출처 인용, 편집 기록 및 태그 지정은 개조된 블로그 게시물이 아니라 일류 개념입니다.
Geneac을 자체 호스팅하면 수십 년간의 가족 연구, 스캔된 문서 및 비공개 메모를 사용자 자신의 서버에 보관할 수 있으며, 액세스는 전적으로 사용자가 제어합니다. 이 애플리케이션은 SQLite 및 로컬 파일 스토리지를 사용하므로, 단일 영구 볼륨이 전체 사이트를 캡처하고 데이터베이스 도구 없이 일반 파일 복사본으로 백업할 수 있습니다.
Geneac의 주요 특징
인재와 관계
출생, 사망, 전기적 세부 정보가 있는 개인을 기록하고, 부모, 배우자, 자녀 관계를 통해 연결하여 탐색 가능한 가계도를 만드세요.
사진 및 문서
스캔한 사진, 증명서 및 원본 문서를 Active Storage를 통해 사람 및 노트에 첨부하고, 이미지 처리는 libvips로 처리됩니다.
연구 메모
인물 전기와 연구 결과를, 설명하는 인물들과 태그로 연결하고 상호 참조할 수 있는 장문의 노트로 기록하세요.
태그 및 검색
사람, 사진, 메모 전반에 걸쳐 성, 위치, 테마를 필터링할 수 있도록 acts-as-taggable-on 엔진을 사용하여 콘텐츠를 정리합니다.
인증된 관리자
Devise 기반의 등록, 로그인 및 관리자 역할 부여는 편집을 보호하며, 게시된 사이트는 가족 구성원이 자유롭게 탐색할 수 있도록 유지합니다.
배경 작업자
Redis를 기반으로 하는 Resque 워커는 백그라운드에서 이미지 처리 및 기타 장기 실행 작업을 실행하여 웹 인터페이스가 응답성을 유지하도록 합니다.
Hostinger에서 Geneac을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.