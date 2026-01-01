TiddlyWiki는 모든 것을 티들러(tiddler)라고 불리는 개별 단위(메모, 작업, 이미지, 코드 스니펫 및 기타 모든 정보 조각)로 저장하는 독특한 오픈소스 위키입니다. 계층적 노트 필기 도구와 달리, 티들러는 자유롭게 연결하고 태그를 지정하며 트랜스클루드할 수 있으므로, 콘텐츠를 폴더나 카테고리에 강제로 넣지 않고도 지식 기반이 유기적으로 성장합니다.

VPS에 TiddlyWiki를 자체 호스팅하면 메모와 개인 지식 기반을 완전히 비공개로 유지하고 모든 브라우저에서 액세스할 수 있습니다. 이 배포는 TiddlyWiki를 서버 모드로 실행하여 여러 장치 동기화 및 명명된 볼륨으로 지원되는 영구 스토리지를 제공하므로, 컨테이너 재시작 간에 티들러가 손실되지 않습니다.