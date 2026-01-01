TiddlyWiki 원클릭 설치
자신만의 방식으로 정보를 캡처하고, 정리하고, 공유할 수 있는 오픈 소스 비선형 개인 노트북.
TiddlyWiki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TiddlyWiki 활용으로 만들 수 있는 것
TiddlyWiki는 모든 것을 티들러(tiddler)라고 불리는 개별 단위(메모, 작업, 이미지, 코드 스니펫 및 기타 모든 정보 조각)로 저장하는 독특한 오픈소스 위키입니다. 계층적 노트 필기 도구와 달리, 티들러는 자유롭게 연결하고 태그를 지정하며 트랜스클루드할 수 있으므로, 콘텐츠를 폴더나 카테고리에 강제로 넣지 않고도 지식 기반이 유기적으로 성장합니다.
VPS에 TiddlyWiki를 자체 호스팅하면 메모와 개인 지식 기반을 완전히 비공개로 유지하고 모든 브라우저에서 액세스할 수 있습니다. 이 배포는 TiddlyWiki를 서버 모드로 실행하여 여러 장치 동기화 및 명명된 볼륨으로 지원되는 영구 스토리지를 제공하므로, 컨테이너 재시작 간에 티들러가 손실되지 않습니다.
TiddlyWiki의 주요 특징
비선형 노트 구조
티들러는 서로 자유롭게 연결하고 포함할 수 있으며, 엄격한 폴더나 계층 구조에 얽매이지 않고 지식 그래프를 구축할 수 있습니다.
태그 및 필터링
어떤 티들러든 태그하고 강력한 필터 언어를 사용하여 콘텐츠를 추가할 때마다 자동으로 업데이트되는 동적인 목록, 표, 뷰를 생성합니다.
위키텍스트 및 매크로
TiddlyWiki의 마크업 언어는 트랜스클루전, 매크로, 사용자 지정 위젯을 지원하여 위키 전체에서 템플릿과 재사용 가능한 구성 요소를 구축할 수 있습니다.
지속적인 서버 모드
Node.js에서 실행되는 이 배포는 모든 변경 사항을 즉시 디스크에 저장하므로, 메모는 영구적이며 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다.
플러그인 생태계
TiddlyWiki를 플러그인으로 확장하여 마크다운 렌더링, 코드 구문 강조, 칸반 보드, 다이어그램 등 플러그인 라이브러리에서 제공하는 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.
Hostinger에서 TiddlyWiki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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