원클릭 설치로 Langflow 배포
OpenAI, Anthropic 및 로컬 모델을 사용하여 LLM 애플리케이션을 구축하기 위한 시각적 드래그 앤 드롭 AI 워크플로우 빌더입니다.
Langflow용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Langflow 활용으로 만들 수 있는 것
Langflow는 개발자와 팀이 시각적 캔버스를 통해 AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 오픈소스 로우코드 플랫폼입니다. LLM, 벡터 데이터베이스, API 및 데이터 소스를 구성 요소를 드래그 앤 드롭하여 연결할 수 있습니다. 상용구 코드는 필요하지 않습니다. OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini 및 로컬 호스팅 모델을 지원하여 챗봇, RAG 파이프라인 및 다중 에이전트 워크플로우를 쉽게 구축할 수 있습니다.
자체 VPS에 Langflow를 호스팅하면 AI 워크플로우 및 대화 데이터가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되어 벤더 종속성을 제거하고 RAG 파이프라인을 통해 처리되는 민감한 문서가 환경을 벗어나지 않도록 보장합니다. 이 템플릿에는 흐름, 사용자 및 애플리케이션 상태의 안정적인 지속성을 위한 PostgreSQL이 포함되어 있습니다.
Langflow의 주요 특징
시각적 워크플로 빌더
캔버스에서 구성 요소를 연결하여 파이프라인 상용구 코드를 작성하지 않고 LLM 애플리케이션을 구축합니다.
다중 공급자 LLM 지원
동일한 워크플로 내에서 OpenAI, Anthropic, Google Gemini 및 로컬 Ollama 모델 간 전환합니다.
RAG 파이프라인
벡터 데이터베이스를 LLM에 연결하여 자체 문서에서 질문에 답변하는 검색 증강 생성 워크플로우를 구축합니다.
API 배포
완료된 모든 워크플로를 프로덕션 애플리케이션에 통합하기 위한 REST API 엔드포인트로 노출합니다.
사용자 정의 컴포넌트
독점 로직, 내부 API 또는 특수 데이터 소스를 사용하여 Langflow를 확장하는 Python 컴포넌트를 작성합니다.
Hostinger에서 Langflow을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.