Langflow는 개발자와 팀이 시각적 캔버스를 통해 AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 오픈소스 로우코드 플랫폼입니다. LLM, 벡터 데이터베이스, API 및 데이터 소스를 구성 요소를 드래그 앤 드롭하여 연결할 수 있습니다. 상용구 코드는 필요하지 않습니다. OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini 및 로컬 호스팅 모델을 지원하여 챗봇, RAG 파이프라인 및 다중 에이전트 워크플로우를 쉽게 구축할 수 있습니다.

자체 VPS에 Langflow를 호스팅하면 AI 워크플로우 및 대화 데이터가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되어 벤더 종속성을 제거하고 RAG 파이프라인을 통해 처리되는 민감한 문서가 환경을 벗어나지 않도록 보장합니다. 이 템플릿에는 흐름, 사용자 및 애플리케이션 상태의 안정적인 지속성을 위한 PostgreSQL이 포함되어 있습니다.