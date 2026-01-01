Wavelog은 현대적인 웹 기반 아마추어 무선 로깅 애플리케이션으로, QSO를 추적하고 DXCC, IOTA, SOTA, POTA 프로그램 전반에 걸쳐 어워드 진행 상황을 관리합니다. LoTW, eQSL 및 콜북 조회 서비스와 직접 통합되며, 운영 세션 중 자동 로깅을 위한 CAT 무선 제어를 지원합니다.

VPS에 Wavelog을 자체 호스팅하면 타사 클라우드 종속성 없이 로그북 데이터를 비공개로 유지하고 모든 브라우저 또는 모바일 장치에서 액세스할 수 있습니다. 콘테스트 로깅, DX 클러스터 통합, ADIF 및 Cabrillo 내보내기, 그리고 다중 운영자 지원은 진지한 아마추어 무선 운영자를 위한 완벽한 스테이션 로깅 솔루션으로 만듭니다.