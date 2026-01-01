원클릭 설치로 Wavelog 배포
QSO를 추적하고, 어워드를 관리하며, LoTW 및 eQSL과 통합하는 웹 기반 아마추어 무선 로깅 애플리케이션입니다.
Wavelog용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wavelog 활용으로 만들 수 있는 것
Wavelog은 현대적인 웹 기반 아마추어 무선 로깅 애플리케이션으로, QSO를 추적하고 DXCC, IOTA, SOTA, POTA 프로그램 전반에 걸쳐 어워드 진행 상황을 관리합니다. LoTW, eQSL 및 콜북 조회 서비스와 직접 통합되며, 운영 세션 중 자동 로깅을 위한 CAT 무선 제어를 지원합니다.
VPS에 Wavelog을 자체 호스팅하면 타사 클라우드 종속성 없이 로그북 데이터를 비공개로 유지하고 모든 브라우저 또는 모바일 장치에서 액세스할 수 있습니다. 콘테스트 로깅, DX 클러스터 통합, ADIF 및 Cabrillo 내보내기, 그리고 다중 운영자 지원은 진지한 아마추어 무선 운영자를 위한 완벽한 스테이션 로깅 솔루션으로 만듭니다.
Wavelog의 주요 특징
수상 추적
로그북 데이터에서 DXCC, IOTA, SOTA, POTA 및 기타 주요 아마추어 무선 어워드 프로그램의 진행 상황을 추적하세요.
LoTW 및 eQSL 동기화
수동 제출 없이 LoTW 및 eQSL로 QSO를 자동으로 업로드하고 확인하여 전자 어워드 크레딧을 받을 수 있습니다.
CAT 라디오 컨트롤
실시간 작동 중에 밴드, 모드, 주파수 필드를 자동으로 채울 수 있도록 CAT 인터페이스를 통해 라디오에 연결하세요.
대회 기록
경쟁적인 아마추어 무선 운용을 위해 교환 정보 추적 및 중복 확인 기능으로 콘테스트 QSO를 기록합니다.
ADIF 내보내기
다른 로깅 소프트웨어 또는 수상 제출 시스템에서 사용하기 위해 ADIF 또는 Cabrillo 형식으로 전체 로그를 내보내세요.
Hostinger에서 Wavelog을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.