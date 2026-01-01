Yao 원클릭 설치.
JSON 구성으로 웹 애플리케이션 및 API 구축을 위한 오픈 소스 앱 런타임 및 AI 에이전트 프레임워크.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yao 활용으로 만들 수 있는 것
Yao는 개발자가 백엔드 코드 대신 JSON 및 YAML 구성 파일을 작성하여 웹 애플리케이션, REST API 및 관리 대시보드를 구축할 수 있도록 하는 오픈소스 풀스택 애플리케이션 런타임입니다. 원래 로우코드 엔진이었던 Yao v1.0은 네이티브 MCP(Model Context Protocol) 통합, 다중 에이전트 오케스트레이션 및 내장 대화형 채팅 인터페이스를 갖춘 AI 에이전트 플랫폼으로 발전했습니다.
기존 프레임워크와 달리 Yao는 내장된 SQLite 데이터베이스, TypeScript 훅을 위한 V8 JavaScript 엔진, 그리고 서버 렌더링 UI 시스템을 포함하는 단일 Go 바이너리로 제공됩니다. 이는 별도의 런타임이나 데이터베이스를 관리할 필요 없이 AI 기반 웹 애플리케이션을 구축하고 실행하기 위한 자체 포함 환경을 만듭니다.
Yao의 주요 특징
JSON API 빌더
REST API 엔드포인트, 데이터베이스 모델 및 관리자 패널을 JSON/YAML 구성 파일에서 전적으로 정의하여 백엔드 상용구 코드를 제거합니다.
AI 에이전트 오케스트레이션
네이티브 MCP 지원 및 다중 에이전트 실행을 통해 AI 도구를 연결하고, 하위 에이전트에 작업을 위임하며, 단일 구성에서 병렬 에이전트 워크플로를 실행할 수 있습니다.
임베디드 V8 엔진
Yao 내에서 번들된 V8 JavaScript 런타임을 사용하여 TypeScript 비즈니스 로직과 훅을 직접 실행할 수 있습니다. Node.js 설치는 필요 없습니다.
서버 렌더링된 UI
SUI Pages는 별도의 JavaScript 프레임워크 없이 완전한 프런트엔드 인터페이스를 구축할 수 있는 컴포넌트 기반 서버 측 렌더링 시스템을 제공합니다.
내장 벡터 검색
통합 벡터 검색, 지식 그래프 및 GraphRAG 기능은 의미론적 문서 검색 및 AI 지식 기반 기능을 제공합니다.
Hostinger에서 Yao을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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