Yao는 개발자가 백엔드 코드 대신 JSON 및 YAML 구성 파일을 작성하여 웹 애플리케이션, REST API 및 관리 대시보드를 구축할 수 있도록 하는 오픈소스 풀스택 애플리케이션 런타임입니다. 원래 로우코드 엔진이었던 Yao v1.0은 네이티브 MCP(Model Context Protocol) 통합, 다중 에이전트 오케스트레이션 및 내장 대화형 채팅 인터페이스를 갖춘 AI 에이전트 플랫폼으로 발전했습니다.

기존 프레임워크와 달리 Yao는 내장된 SQLite 데이터베이스, TypeScript 훅을 위한 V8 JavaScript 엔진, 그리고 서버 렌더링 UI 시스템을 포함하는 단일 Go 바이너리로 제공됩니다. 이는 별도의 런타임이나 데이터베이스를 관리할 필요 없이 AI 기반 웹 애플리케이션을 구축하고 실행하기 위한 자체 포함 환경을 만듭니다.