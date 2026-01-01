changedetection.io 원클릭 설치
콘텐츠, 가격 또는 페이지 요소가 업데이트될 때 알려주는 자체 호스팅 웹사이트 변경 모니터링 도구입니다.
changedetection.io용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
changedetection.io 활용으로 만들 수 있는 것
changedetection.io는 콘텐츠 업데이트 및 가격 변동부터 재고 보충 및 규제 개정에 이르기까지 모든 웹 페이지의 변경 사항을 감지하고 알려주는 자체 호스팅 웹사이트 모니터링 플랫폼입니다. CSS 선택자, XPath, JSONPath 또는 시각적 선택을 사용하여 특정 페이지 요소를 대상으로 지정할 수 있도록 하여 단순한 업타임 확인을 넘어섭니다. 또한 통합된 Playwright Chrome 브라우저를 사용하여 JavaScript로 렌더링된 페이지와 로그인이 필요한 사이트를 모니터링합니다.
자체 호스팅은 모니터링 대상, 경쟁 정보 및 알림 데이터를 완벽하게 비공개로 유지하며, 모니터링하는 사이트 수나 빈도에 관계없이 페이지당 또는 확인당 수수료가 없습니다.
changedetection.io의 주요 특징
자바스크립트 페이지 지원
통합된 Playwright 브라우저는 동적 단일 페이지 앱을 렌더링하고, 기본적인 HTTP 모니터링 도구로는 도달할 수 없는 로그인 흐름을 처리합니다.
정밀한 요소 타겟팅
CSS 선택자, XPath, JSONPath 및 시각적 선택을 통해 전체 페이지가 아닌 중요한 콘텐츠만 정확하게 모니터링할 수 있습니다.
가격 및 재입고 알림
가격 임계값과 키워드 트리거를 설정하여 제품 가격이 목표 가격 아래로 떨어지거나 재입고될 때에만 알림을 받을 수 있도록 합니다.
70개 이상의 알림 채널
Discord, Slack, Telegram, 이메일, 웹훅 및 수십 가지 이상의 서비스로 Apprise 라이브러리를 통해 추가 구성 없이 알림을 보냅니다.
차이점 보기와 함께 변경 기록
감지된 모든 변경 사항은 시각적으로 저장되고 강조 표시되므로 원래 페이지를 다시 방문하지 않고도 무엇이 언제 변경되었는지 정확히 검토할 수 있습니다.
Hostinger에서 changedetection.io을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.