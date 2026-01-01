changedetection.io는 콘텐츠 업데이트 및 가격 변동부터 재고 보충 및 규제 개정에 이르기까지 모든 웹 페이지의 변경 사항을 감지하고 알려주는 자체 호스팅 웹사이트 모니터링 플랫폼입니다. CSS 선택자, XPath, JSONPath 또는 시각적 선택을 사용하여 특정 페이지 요소를 대상으로 지정할 수 있도록 하여 단순한 업타임 확인을 넘어섭니다. 또한 통합된 Playwright Chrome 브라우저를 사용하여 JavaScript로 렌더링된 페이지와 로그인이 필요한 사이트를 모니터링합니다.

자체 호스팅은 모니터링 대상, 경쟁 정보 및 알림 데이터를 완벽하게 비공개로 유지하며, 모니터링하는 사이트 수나 빈도에 관계없이 페이지당 또는 확인당 수수료가 없습니다.