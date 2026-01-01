Headroom 원클릭 설치.
AI 에이전트 및 코딩 도구를 위해 LLM 토큰 사용량을 60~95%까지 줄이는 오픈 소스 컨텍스트 압축 프록시.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Headroom 활용으로 만들 수 있는 것
Headroom은 AI 에이전트 및 LLM 기반 애플리케이션을 위한 오픈소스 컨텍스트 압축 미들웨어입니다. 투명 프록시로 배포되어 에이전트와 OpenAI 호환 API 엔드포인트 사이에 위치하며, 도구 출력, 로그, RAG 청크, 파일 및 대화 기록을 자동으로 압축합니다. 이를 통해 응답 정확도 손실 없이 토큰 사용량을 60~95% 절감합니다.
Headroom은 내장된 MCP 서버 인터페이스를 통해 Claude Code, Cursor 및 기타 MCP 호환 도구와 기본적으로 통합됩니다. VPS에 자체 호스팅하면 타사 데이터 노출을 방지하고 에이전트가 연결할 AI 백엔드를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Headroom의 주요 특징
막대한 토큰 절약
LLM으로 전송하기 전에 도구 출력, 로그 및 대화 기록을 압축하여 정확성을 희생하지 않으면서 토큰 사용량을 60~95% 줄입니다.
제로 코드 프록시
에이전트와 모든 OpenAI 호환 API 사이에 드롭인 프록시 역할을 하여, SDK 변경 없이 즉시 토큰을 절약할 수 있습니다.
컨텍스트 중복 제거
Claude, Codex, Gemini 및 동일한 세션에서 실행되는 다른 에이전트 간에 공유되는 컨텍스트의 중복을 자동으로 제거합니다.
MCP 서버 지원
압축 도구를 MCP 엔드포인트로 노출하며, Claude Code, Cursor 및 모든 MCP 호환 코딩 에이전트와 기본적으로 통합됩니다.
사용자 정의 백엔드 라우팅
단일 환경 변수를 구성하여 모든 OpenAI 호환 백엔드로 요청을 라우팅합니다. — 에이전트 코드 변경은 필요 없습니다.
Hostinger에서 Headroom을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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