Headroom은 AI 에이전트 및 LLM 기반 애플리케이션을 위한 오픈소스 컨텍스트 압축 미들웨어입니다. 투명 프록시로 배포되어 에이전트와 OpenAI 호환 API 엔드포인트 사이에 위치하며, 도구 출력, 로그, RAG 청크, 파일 및 대화 기록을 자동으로 압축합니다. 이를 통해 응답 정확도 손실 없이 토큰 사용량을 60~95% 절감합니다.

Headroom은 내장된 MCP 서버 인터페이스를 통해 Claude Code, Cursor 및 기타 MCP 호환 도구와 기본적으로 통합됩니다. VPS에 자체 호스팅하면 타사 데이터 노출을 방지하고 에이전트가 연결할 AI 백엔드를 완벽하게 제어할 수 있습니다.