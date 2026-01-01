원클릭 설치로 Cerbos 배포
코드로 컨텍스트 인식 접근 제어 정책을 작성할 수 있는 오픈 소스, 언어 독립적인 권한 부여 서비스.
Cerbos용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cerbos 활용으로 만들 수 있는 것
Cerbos는 애플리케이션 코드에서 권한 부여 로직을 분리하는 자체 호스팅 정책 결정 지점입니다. 서비스 전반에 걸쳐 권한 확인을 분산하는 대신, 버전 관리되는 YAML 파일로 리소스 및 주체 정책을 정의하며, Cerbos는 REST 및 gRPC API를 통해 밀리초 미만의 응답 시간으로 권한 부여 질문에 답변합니다.
자체 VPS에 Cerbos를 자체 호스팅하면 모든 권한 부여 결정 및 감사 로그가 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 즉, 어떤 타사 서비스도 어떤 사용자가 어떤 리소스에 액세스하는지 볼 수 없습니다. 정책은 코드와 함께 존재하며, 생성된 SDK 클라이언트를 통해 모든 언어와 통합되고, 서비스 재시작 없이 런타임에 다시 로드될 수 있습니다.
Cerbos의 주요 특징
코드형 정책
앱 내부에 숨겨진 데이터베이스 테이블 대신 전체 Git 기록, 코드 검토 및 CI/CD 유효성 검사와 함께 버전 관리되는 YAML 파일에서 액세스 규칙을 정의합니다.
언어 독립적인
Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby, Rust용 공식 SDK 클라이언트를 사용하여 모든 언어에서 REST 또는 gRPC를 통해 Cerbos를 호출합니다.
상황 인지 의사 결정
사용자, 리소스, 환경의 속성(JWT 클레임 포함)을 기준으로 권한을 평가하여 정적 역할 할당을 넘어선 세분화된 규칙을 표현합니다.
밀리초 미만 지연 시간
정책은 인메모리 의사 결정 엔진으로 컴파일되므로, 검사는 1밀리초 미만에 반환되며 데이터베이스를 거치지 않고 수평적으로 확장됩니다.
내장형 감사 로그
모든 권한 부여 결정은 규정 준수 보고 및 사후 정책 디버깅을 위해 전체 요청 및 응답 컨텍스트와 함께 기록될 수 있습니다.
Hostinger에서 Cerbos을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.