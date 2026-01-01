Cerbos는 애플리케이션 코드에서 권한 부여 로직을 분리하는 자체 호스팅 정책 결정 지점입니다. 서비스 전반에 걸쳐 권한 확인을 분산하는 대신, 버전 관리되는 YAML 파일로 리소스 및 주체 정책을 정의하며, Cerbos는 REST 및 gRPC API를 통해 밀리초 미만의 응답 시간으로 권한 부여 질문에 답변합니다.

자체 VPS에 Cerbos를 자체 호스팅하면 모든 권한 부여 결정 및 감사 로그가 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 즉, 어떤 타사 서비스도 어떤 사용자가 어떤 리소스에 액세스하는지 볼 수 없습니다. 정책은 코드와 함께 존재하며, 생성된 SDK 클라이언트를 통해 모든 언어와 통합되고, 서비스 재시작 없이 런타임에 다시 로드될 수 있습니다.